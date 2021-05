LeBron James et Chris Paul sont des amis proches et partent même fréquemment en vacances ensemble (cf le Banana Boat). Mais un match de playoffs, c'est un match de playoffs ! Une faute de CP3 sur le King au début du 4e quart-temps du game 1 entre les Phoenix Suns et les Los Angeles Lakers a provoqué un début d'embrouille générale. Paul a accroché le bras de LeBron sur ce que certains ont qualifié de geste "dirty".

Players had to be separated after a CP3 loose ball foul on LeBron. pic.twitter.com/KpFxOPco6r — SportsCenter (@SportsCenter) May 23, 2021

Frank Vogel, le coach des Lakers, fait partie de ceux-là. L'ancien technicien d'Indiana et d'Orlando considère que ce qu'a fait Chris Paul était "beaucoup trop agressif et dangereux".

D'autres estiment simplement que c'était une bataille au rebond sur laquelle Chris Paul a essayé d'être plus malin pour compenser le déficit physique par rapport à son ami. CP3, qui s'est lui-même blessé à l'épaule plus tôt dans le match, a expliqué qu'il ne voyait pas de quoi voulaient parler les gens qui lui reprochent son geste et qu'il s'agit simplement de basketball.

Sur les prises de bec qui ont découlé de cette faute, Cameron Payne a été expulsé et la paire Alex Caruso-Montrezl Harrell a reçu une faute technique. Tout est bien qui finit bien puisque LeBron James a repris la rencontre et que malgré les tensions, tout ça ne s'est pas achevé en Malice at the Palace.

Sur les ralentis, on voit bien que Chris Paul est rapidement allé voir auprès de LeBron s'il allait bien. Les prochaines vacances d'été sont sauvées.

