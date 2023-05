Chris Paul est out pour le Game 6, Deandre Ayton incertain

C'est presque l'histoire d'une carrière pour Chris Paul. Comme souvent, la star est blessée en playoffs. Touché à l'aine, le vétéran n'a plus joué depuis le Game 2 et il manquera encore à l'appel pour le match le plus important de la saison des Phoenix Suns. Dos au mur, la franchise de l'Arizona sera éliminée si elle perd le Game 6 disputé ce soir devant son public. Jouer sans son meneur et gestionnaire est évidemment un handicap mais les Suns ont tout de même imprimé un tempo beaucoup rapide en son absence. Et, de toute façon, à ce stade de la compétition, la balle doit se retrouver entre les mains de Devin Booker. Mais ça reste un forfait qui fait mal.

Surtout que celui-ci pourrait s'accompagner de celui de Deandre Ayton. Le pivot souffre d'une contusion au niveau des côtes et il est incertain pour la rencontre décisive du jour. Le joueur s'est fait mal lors du dernier match... mais c'est aussi à se demander à quel point il a envie d'être là. Son attitude a encore une fois été pointé du doigt, notamment par ses leaders, lors du Game 5.

*UNSEEN* DeAndre Ayton Leaves Suns Huddle After Devin Booker Tells Him “If He Wants To Win” & Kevin Durant To “Get The Ball”😬 pic.twitter.com/q3EXO4UxRQ — LegendZ (@legendz_nba) May 10, 2023

Mis sur le banc pour son manque d'efforts lors des derniers playoffs, en brouille avec Monty Williams pendant toute l'intersaison, signé par les Indiana Pacers pour finalement être conservé par les Suns, Ayton a souvent montré ses états d'âme depuis plusieurs mois. Son manque de combativité saute aux yeux et il pose évidemment problème au moment d'affronter les Denver Nuggets de Nikola Jokic. C'est à se demander s'il portera toujours la tunique de Phoenix l'an prochain.

