Chris Paul, son immense frustration sur son passage aux Rockets

Arrivé aux Houston Rockets pour la saison 2017-2018, Chris Paul pensait pouvoir gagner un titre dans le Texas. Avec James Harden, le meneur devait ainsi former un duo redoutable. Et malgré quelques bonnes périodes, cette association n'a finalement pas eu le succès attendu.

Ensemble, ils ont échoué à deux reprises en Playoffs. Face aux Golden State Warriors (3-4 et 2-4). Mais sur le premier échec, les Texans ont de gros regrets avec un avantage (3-2) gaspillé en raison notamment d'un problème physique pour CP3.

Au moment de revenir sur cette période de sa carrière, le joueur des Phoenix Suns n'a pas caché sa frustration.

"Vous devez être capable d'avoir ces conversations (sur la répartition des rôles entre stars). Et ce qui m'a le plus frustré, c'est que la première année, je n'étais pas en bonne santé. C'est fou. Ces années à Houston sont un peu floues, dans une certaine mesure, parce qu'il y avait tellement de choses qui se passaient à l'époque.

Mais bon sang, on était bons. On était vraiment bons. Et James, je le dis toujours, personne ne peut marquer comme lui. C'est fou, mec... Je n'échangerais aucune expérience ou quoi que ce soit, mais j'aurais aimé avoir certaines de ces conversations.

Mais surtout, j'aurais aimé être capable de rester en bonne santé", a clamé Chris Paul pour le podcast No Chill with Gilbert Arenas.