Chris Paul, c’était très chaud avec Deandre Ayton…

A 36 ans, Chris Paul n'a pas débarqué aux Phoenix Suns en début de saison pour simplement jouer les Playoffs. Le meneur de jeu rêve de remporter son premier titre de champion NBA. Et dès son arrivée dans l'Arizona, le vétéran a décidé de le faire comprendre à ses jeunes partenaires.

Comme à son habitude, l'ancien des Los Angeles Clippers a donc fixé de grandes exigences à ses coéquipiers. Et bien évidemment, CP3 était bien plus sur le dos des joueurs destinés à jouer un grand rôle. Et notamment Deandre Ayton.

Entre les deux hommes, il y a ainsi eu quelques moments très tendus.

"Entre Deandre Ayton et moi, il y avait vraiment de la tension au début de la saison. Parce que je suis dur avec lui et que je ne suis pas un perdant... Moi je vois les choses de cette manière, tu peux toujours trouver un moyen d'y arriver. C'est la partie la plus difficile pour moi car je le dis toujours : montre-moi quelqu'un qui accepte de perdre et je te montre un perdant. Et c'est la vérité. Je n'accepterai jamais de perdre. Jamais", a insisté Chris Paul pour l'AZ Central.

Pour le coup, Chris Paul a eu raison de ne pas lâcher Deandre Ayton. L'intérieur a connu une belle progression et a d'ailleurs remercié son leader pour son impact. Finaliste malheureux avec Phoenix cette saison, CP3 compte bien réussir à gagner...

Chris Paul, ses mots forts sur un échec difficile à accepter…