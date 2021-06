La prophétie de Deandre Ayton sur Chris Paul s’est accomplie

Deandre Ayton est l'immense satisfaction des Phoenix Suns dans ces playoffs NBA. Le pivot bahaméen a encore été dominant dans le game 4 (19 points, 22 rebonds, 4 contres et 3 passes) et affiche une belle régularité dans cette campagne. Sa progression, Ayton l'explique en partie par la présence de Chris Paul, qui a expliqué avoir des "frissons" en voyant l'évolution de son jeune coéquipier.

"Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi pointilleux et aussi impliqué. Il y a ce qu'il dit et la manière dont il le dit. Pour moi, c'est une qualité énorme. Chris Paul est la meilleure chose qui pouvait arriver à ma carrière", a salué Ayton devant les médias après le match.

Le n°1 de la Draft 2018 n'est pas le premier à évoquer le leadership et l'influence de Chris Paul sur son jeu. Lui-même avait déjà senti, au moment de l'annonce du trade de CP3 à Phoenix, que quelque chose allait se passer. Voici ce qu'avait déclaré Deandre Ayton au lendemain du trade qui a envoyé le meneur All-Star en Arizona.

"Au début je n'y croyais pas. Pour moi, ce n'était pas réel. Quand j'ai vu que c'était officiel, j'ai eu envie de faire un salto arrière. Vous avez déjà vu un mec de 2,10 m faire un salto arrière ? Voilà à quel point j'étais excité par la nouvelle.

La tradition que Chris Paul incarne, sa carrière, sa personnalité, l'héritage qu'il va laisser en NBA, c'est énorme. Savoir que je vais faire partie de son héritage, ça me donne envie de travailler encore plus dur, de soulever plus de fonte.

C'est le signal qu'on va démarrer. On a un futur membre du Hall of Fame dans l'équipe pour nous aider avec Devin et les autres jeunes à prendre le contrôle de cette ligue".