Chris Paul, Jonathan Kuminga sent déjà l’impact

Après une année 2022-2023 décevante, Jonathan Kuminga se retrouve attendu au tournant chez les Golden State Warriors. Avec les changements réalisés cet été, les Californiens veulent retrouver une meilleur alchimie. Et le jeune talent doit trouver sa place, dans le groupe et sportivement. Heureusement pour lui, l'arrivée de Chris Paul lui a fait du bien.

Dès son trade aux Warriors, le meneur a pris le temps de travailler avec son nouveau coéquipier. Désormais utilisé en sortie de banc, le vétéran de 38 ans a déjà trouvé son rythme à Golden State. Et il en fait profiter Kuminga.

"C'est mon gars. Il me dit où je dois me placer sur le terrain. Il me dit exactement comment je dois me déplacer pour me mettre en action. Ce sont simplement des petites instructions. Des petits détails. Mais ça fait la différence", a assuré Jonathan Kuminga pour The Ringer.

Sans être toujours adroit, Jonathan Kuminga se montre bien plus impliqué dans le jeu des Warriors. Son temps de jeu, vers les 20 minutes, n'a pas évolué. Pourtant, il a connu une vraie progression au niveau de ses points (de 9,9 à 12,4).

Avec Chris Paul pour le mettre dans le rythme, le jeu devient plus facile.

Stephen Curry “super jaloux” d’une qualité de Chris Paul