Un coup dur supplémentaire pour les Golden State Warriors ! Dans une saison d'ores et déjà compliquée, la franchise californienne vient de perdre Chris Paul sur blessure. Face aux Detroit Pistons (109-113) la nuit dernière, le meneur a dû quitter le terrain dès le troisième quart-temps.

Blessé à la main, l'ancien joueur des Houston Rockets souffre d'une fracture. Opéré la semaine prochaine, le vétéran de 38 ans a été annoncé absent pour une "durée indéterminée". Rare satisfaction des Warriors, CP3 risque de beaucoup manquer à cette équipe.

"C'est dur. Je me sens vraiment mal pour Chris. Je sais qu'il a déjà subi quelques opérations de la main, je crois, peut-être de l'autre main. Sur le moment, je l'ai vu la tenir et j'ai tout de suite été inquiet. J'ai appris la nouvelle après avoir quitté le terrain.

Je me sens très mal pour Chris, et il est évident que les gars vont s'impliquer et être également prêts à jouer. Nous devons tenir le fort sans lui", a ainsi prévenu le coach Steve Kerr pour ESPN.

Toujours privé de Draymond Green, suspendu mais normalement bientôt de retour, Golden State va devoir trouver des solutions. Mais l'absence de Chris Paul ne devrait pas arranger les affaires d'une formation très irrégulière...

