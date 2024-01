Les résultats de la nuit, avec une crise confirmée aux Lakers

Jazz @ Celtics : 97-126

Hawks @ Pacers : 116-150

Thunder @ Nets : 115-124

Wizards @ Cavaliers : 90-114

Knicks @ Sixers : 128-92

Hornets @ Bulls : 91-104

Timberwolves @ Rockets : 122-95

Clippers @ Pelicans : 111-95

Trail Blazers @ Mavericks : 103-139

Magic @ Nuggets : 122-120

Heat @ Suns : 97-113

Pistons @ Warriors : 109-113

Grizzlies @ Lakers : 127-113

- Les Lakers ne répondent absolument plus ! Face à une équipe des Memphis Grizzlies adroite à longue distance (23 tirs réussis), les Californiens ont perdu (113-127). Il s'agit de la 10ème défaite en 13 matches pour les Angelenos depuis le sacre en NBA Cup.

Sur ce match, LeBron James (32 points) et Anthony Davis (31 points) ont pourtant été à la hauteur. Tout comme Austin Reaves (19 points, 12 passes décisives). Mais même brouillons, les Grizzlies ont puni la défense adverse derrière la ligne à trois points.

Jaren Jackson Jr (31 points) et Marcus Smart (29 points) ont été déterminants. Alors que Desmond Bane (24 points, 13 passes décisives) et Ja Morant (21 points) ont fait le boulot. Dans le money-time, Ziaire Williams a inscrit 10 de ses 15 points pour faire la différence.

- Les Golden State Warriors ont assuré l'essentiel face aux Detroit Pistons (113-109). Même peu adroit à trois points, Stephen Curry a montré la voie à son équipe avec 26 points. Klay Thompson (19 points) l'a bien secondé, alors que Dario Saric (17 points) a été précieux en sortie de banc.

Mais en face, Cade Cunningham (30 points) a bien résisté. Au point de faire douter les Warriors ! Mais Curry a marqué 12 de ses 26 points dans les 92 dernières secondes. Avec ce coup de chaud, le meneur des Dubs a donné la victoire aux siens.

Par contre, le gros point noir de la soirée pour les Warriors : la blessure de Chris Paul, victime d'une fracture de la main. A noter la nuit difficile de Killian Hayes : 0 point (à 0/3 aux tirs), 5 passes décisives et 2 interceptions en 16 minutes.

- Après deux défaites consécutives, les Minnesota Timberwolves ont retrouvé la victoire face aux Houston Rockets (122-95). Immédiatement dans le bon tempo, les Wolves ont creusé l'écart grâce à Anthony Edwards (24 points) et Karl-Anthony Towns (22 points).

Grâce à Jalen Green (20 points) et Alperen Sengun (19 points), les Texans ont bien tenté de s'accrocher. Avant de finalement totalement lâcher dans le 4ème quart-temps. Avec le meilleur différentiel de la partie (+22), Rudy Gobert a été encore très propre : 13 points, 12 rebonds et 2 contres.

- La passe de 5 pour les Los Angeles Clippers, vainqueurs des New Orleans Pelicans (111-95). En forme, les Californiens ont tout simplement déroulé grâce à Paul George (24 points) et Kawhi Leonard (19 points).

De son côté, James Harden (13 passes décisives, 8 points) a distribué le jeu pour signer une 14ème victoire en 16 matches. Totalement étouffés, Brandon Ingram (12 points) et Zion Williamson (12 points) n'ont pas existé. Et le match était plié en seulement trois quart-temps.

- Nouvelle démonstration offensive pour les Indiana Pacers, qui ont écrasé les Atlanta Hawks (150-116). Avec une rencontre très vite pliée, Tyrese Haliburton a seulement joué 25 minutes pour 10 points, 18 passes décisives (!) et 8 rebonds.

A l'intérieur, Myles Turner (27 points) a réalisé un véritable carton en 22 minutes. A l'exception de Dejounte Murray (30 points), les Hawks ont encore déçu sur le plan collectif avec une défense totalement à la rue. Trae Young (4/18 aux tirs) a été limité à 13 points.

- Les Brooklyn Nets n'avaient pas encore gagné en 2024... et ils ont décidé de débuter avec une victoire contre l'Oklahoma City Thunder (124-115). Après une série de 5 défaites consécutives, les Nets ont enfin une réaction grâce à Spencer Dinwiddie (23 points) et Nic Claxton (23 points).

Après un passage à vide, Cam Thomas s'est également repris avec 19 points, dont 16 en première période pour creuser un gros écart. Malgré la copie de Shai Gilgeous-Alexander (34 points), le Thunder a simplement limité les dégâts, et a donc concédé un second revers consécutif.

- Les Boston Celtics ont facilement dominé le Utah Jazz (126-97). Auteur de 30 points, Jayson Tatum a été le grand artisan de ce succès. Jamais mené, Boston a totalement déroulé avec 36 points d'avance dès la mi-temps.

Pour épauler Tatum, les Celtics ont pu compter sur Kristaps Porzingis (19 points) et Jrue Holiday (14 points). De son côté, Lauri Markkanen (17 points, 5 rebonds, 5 passes décisives) a semblé bien seul...

- Avec un grand Jalen Brunson (29 points), les New York Knicks ont surpris les Philadelphia Sixers (128-92) ! Malgré la présence de Joel Embiid, productif (30 points, 10 rebonds) mais maladroit (10/23 aux tirs) après une petite frayeur au genou, NY a tout de suite pris le contrôle de la partie.

Malgré les efforts de Tyrese Maxey (27 points à 9/20 aux tirs), les Knicks ont été solides grâce à Quentin Grimes (19 points), Josh Hart (10 points, 15 rebonds) ou encore Isaiah Hartenstein (17 points). Et même la performance cauchemardesque de Julius Randle (8 points à 1/11 aux tirs) n'a pas enrayé New York.

- L'Orlando Magic a créé la sensation en s'imposant sur le parquet des Denver Nuggets (122-120). Pour la première fois de sa carrière, Paolo Banchero a compilé un triple-double : 32 points, 11 passes décisives et 10 rebonds. Et il a été solide dans les ultimes instants sur la ligne pour sceller le succès des siens.

Pourtant mené de 18 points, le Magic a réalisé une superbe remontée. Grâce à Banchero, mais aussi à Jalen Suggs (27 points), Cole Anthony (23 points) et Moritz Wagner (19 points). Comme à son habitude, Nikola Jokic (29 points, 8 passes décisives) a fait son match, mais n'a pas sauvé son équipe cette fois-ci.

- Même sans Kevin Durant, les Phoenix Suns ont pris le meilleur sur le Miami Heat (113-97). Il faut dire que Grayson Allen a connu un énorme coup de chaud ! Auteur de 31 points, il a réalisé son record en carrière à trois points (9).

Epaulé par Bradley Beal (25 points) et Devin Booker (20 points), Allen a puni la défense floridienne, toujours privée de Jimmy Butler. Bam Adebayo (28 points, 10 rebonds) s'est bien battu, mais a été trop seul. A l'exception de l'apport de Kevin Love (20 points) en sortie de banc. Il s'agit de la 5ème victoire des Suns sur les 6 derniers matches.

- Sans forcer et sans Luka Doncic, les Dallas Mavericks ont facilement surclassé les Portland Trail Blazers (139-103). En l'absence du Slovène, Kyrie Irving a donné le ton avec 24 points. Et malgré une équipe remaniée, les Texans n'ont jamais douté.

Jerami Grant (18 points) et Scoot Henderson (17 points, 10 passes décisives) ont bien tenté de résister. Mais le collectif des Blazers est tout simplement trop faible. Et Irving a lui pu compter sur les aides de Jaden Hardy (19 points, 9 passes décisives, 9 rebonds) et de Tim Hardaway Jr (19 points).

- Avec un second triple-double consécutif, Domantas Sabonis a conduit les Sacramento Kings à la victoire face aux Toronto Raptors (135-130). Impressionnant, le Lituanien a réalisé un carton : 24 points, 15 rebonds et 11 passes décisives.

Dans son sillage, De’Aaron Fox (24 points), Keegan Murray (18 points, 12 rebonds) et Harrison Barnes (16 points) ont également pesé. Pour signer un 4ème succès sur les 5 dernières rencontres. Avec un collectif intéressant, les Raptors ont longtemps été dans le coup, mais se sont inclinés.

Domantas Sabonis has his eighth triple-double of the season, the second-most in the NBA. This is the second time this season he has had two triple-doubles in a row.

Sabonis is the first player this season with consecutive triple-doubles multiple times this season. pic.twitter.com/71eTSJsfyM

— Sacramento Kings (@SacramentoKings) January 6, 2024