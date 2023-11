Bilal Coulibaly encensé par Giannis : « Le ciel sera sa seule limite »

Les Washington Wizards vont perdre beaucoup, beaucoup de matches cette saison. Un mois de compétition et c’est un constat déjà acté. 13 matches, 11 défaites jusqu’à présent. Au final, juger les résultats de la franchise de D.C. n’a presque même plus aucune importance. Le succès de cet exercice peut se lire uniquement à travers le développement des jeunes joueurs de l’effectif. Le plus remarqué d’entre eux étant le Français Bilal Coulibaly.

Le jeune homme de 19 ans a encore fait une entrée intéressante la nuit dernière. Sa formation s’est fait torpiller par les Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo (42 points) mais il a inscrit 12 points à 5 sur 7 aux tirs, dont 2 sur 2 à trois-points, tout en ajoutant 3 rebonds et 2 interceptions en 25 minutes.

Giannis a été sondé après le match au sujet du jeune Francilien. Il lui a donné des conseils – qui pourraient évidemment s’appliquer à tous les rookies et même vétérans – avant de saluer ses performances.

