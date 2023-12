Auteur d'une performance phénoménale (21 points, 20 passes décisives), sans le moindre turnover, face aux Chicago Bulls (120-104) vendredi, Tyrese Haliburton a encore été excellent face aux New York Knicks (140-126) la nuit dernière.

Cette fois-ci, le meneur des Indiana Pacers a eu du déchet : 2 turnovers... Et au passage, il a encore réalisé un double-double XXL : 22 points et 23 passes décisives. En plus d'égaler le record de franchise de Jamaal Tinsley (2001) à la passe, Haliburton a surtout fait l'histoire de la NBA !

Il est ainsi devenu le troisième joueur, après Magic Johnson et John Stockton, à avoir deux matches consécutifs à au moins 20 points et 20 passes décisives.

"Je ne savais même pas que le record de la franchise était à 23. Franchement, si je l'avais su, j'aurais forcé pour en avoir 24 (rires). Dans tous les cas, chaque fois que votre nom est cité parmi les légendes du jeu, c'est génial.

Mais il faut aussi le dire : il n'y a pas de passes décisives si les joueurs ne rentrent pas des tirs. C'est ce que nous faisons à un rythme élevé en ce moment", a souligné Tyrese Haliburton pour ESPN.

"Son niveau offensif est au-delà de l'élite. Au cours des deux derniers étés, il a beaucoup travaillé sur la lecture, sur la capacité à créer une pression vers le panier et sur sa force de frappe à longue distance. Donc les équipes adverses sont dans l'inconnu", a noté son coach Rick Carlisle.

Tyrese Haliburton s'impose tout simplement comme l'un des meilleurs joueurs de la Ligue.

Tyrese Haliburton, le chef d’orchestre au plus-que-parfait