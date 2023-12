Tyrese Haliburton, le chef d’orchestre au plus-que-parfait

Avec 21 points et 20 passes décisives avec 0 turnover, le meneur des Indiana Pacers Tyrese Haliburton a réalisé une performance historique.

A seulement 23 ans, Tyrese Haliburton s'impose déjà comme l'un des meilleurs joueurs de la NBA. Leader des Indiana Pacers, le meneur a pris l'habitude de dicter son tempo pour permettre à son équipe de se mêler à la lutte aux Playoffs à l'Est. Avec toujours une grande propreté.

Sauf sur les deux dernières semaines. Sur une période de 8 matches, le jeune talent a toujours concédé au moins 3 turnovers par match. Un "déchet" inhabituel pour lui. Avec même une "pointe" à 7 ballons perdus contre les Detroit Pistons (131-123).

Mais la nuit dernière, face aux Chicago Bulls (120-104), le chef d'orchestre des Pacers a retrouvé le bon rythme.

Le rythme dans la peau

Grand artisans de cette victoire, Haliburton a compilé 21 points et 20 passes décisives (un record en carrière). Un double-double XXL mais rien d'exceptionnel à l'échelle d'une NBA toujours plus prolifique au niveau des statistiques. Sauf que cette copie a été rendue sans le moindre turnover !

C'est simple, dans l'histoire de la NBA, l'ancien des Sacramento Kings est devenu le second joueur à au moins 20 points et 20 passes décisives sans perdre un seul ballon après Chris Paul en 2016. Une performance tout simplement historique.

Et de son côté, Haliburton a surtout savouré cette partition enfin propre après une série "brouillonne".

"Ces derniers temps, je n'ai pas été bon dans ma gestion du ballon, c'est pourquoi j'ai été heureux de n'avoir eu aucune perte de balle. Et on n'obtient pas 20 passes décisives sans que les gars rentrent des tirs. Ce n'est un secret pour personne que j'ai connu un petit passage à vide ces derniers temps. C'est plutôt cool de le ressentir et de comprendre que tous les joueurs de la ligue ont des périodes creuses comme celle-là. Je n'avais jamais vraiment connu cela auparavant... C'est cool de voir ça et d'en tirer des leçons. Cela fait partie de mon évolution en tant que personne et en tant que joueur", a analysé Tyrese Haliburton pour ESPN.

Une remise en question, une pensée pour ses coéquipiers et une volonté de progresser. En une réponse, Haliburton a résumé une mentalité tout simplement exemplaire. Un franchise player dont la voix fait tout simplement l'unanimité à Indiana.

Sous le charme de la mélodie Haliburton

Il faut dire que le natif d'Oshkosh ne se cache jamais. Dans les bons comme dans les mauvais moments, il assume pleinement ses responsabilités. D'ailleurs, il ne faut pas croire qu'il a réalisé cette performance en jouant dans un fauteuil.

A 90-93 pour Chicago, il a décidé de prendre le quatrième quart-temps en main. Sur cette période, Haliburton a ainsi marqué 8 points et délivré 5 passes décisives. Le tout en étant impliqué sur 16 points consécutifs dans le money-time.

Un récital qui a enchanté ses partenaires et son entraîneur Rick Carlisle. Surtout qu'il était initialement incertain pour cette rencontre en raison d'un problème au dos.

"C'est ce qu'il fait depuis qu'il est ici. C'est phénoménal à regarder, phénoménal à vivre avec lui", a apprécié Myles Turner. "J'étais surtout surpris de le voir sur le terrain par rapport à comment il était ce matin", a noté son coach.

Aux commandes de l'attaque la plus efficace de la Ligue, Tyrese Haliburton régale avec 24,8 points, 12,1 passes décisives et 4 rebonds de moyenne. Pour voir plus loin sur le plan collectif, son équipe va devoir cependant apprendre à défendre.

Mais en attendant, le développement individuel du jeune homme reste particulièrement plaisant à regarder. L'épanouissement de l'une des futures stars de la NBA.

