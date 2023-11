Chris Paul dénonce un problème “personnel” avec Scott Foster

Dès le second quart-temps du match contre les Phoenix Suns (115-123), le meneur des Golden State Warriors Chris Paul a été expulsé. En l'espace de quelques secondes, Scott Foster a adressé deux fautes techniques au joueur, synonyme d'une éjection.

Et on le sait, depuis plusieurs années, les deux hommes ont eu une relation extrêmement difficile. En Playoffs, CP3 affiche un bilan de 2 victoires pour 17 défaites avec Foster au sifflet. Et ils ont échangé, à plusieurs reprises, des amabilités.

D'ailleurs, Paul l'a encore insulté la nuit dernière. Et en conférence de presse, il a tenu à expliquer cette situation.

"C'est personnel. Nous avons eu une situation il y a quelques années, et c'est donc personnel. La Ligue est au courant, tout le monde d'ailleurs le sait. Il y a eu une réunion et tout. Il s'agit simplement d'une situation avec mon fils.

Je suis OK avec un arbitre qui parle, qui dit ce qu'il veut. Mais il ne faut pas utiliser une technique pour montrer que tu as raison. Je dois ensuite faire un meilleur boulot pour m'assurer de rester sur le parquet pour mes coéquipiers. C'est tout", a ainsi commenté Chris Paul.

Malheureusement pour Chris Paul, il risque encore de croiser la route de Scott Foster cette saison. A lui de trouver une solution pour éviter les problèmes...

Chris Paul, expulsé par Scott Foster : “Tu es une sal*pe”