Chris Paul s’imagine propriétaire d’une équipe NBA après sa carrière

À 37 ans, Chris Paul peut sereinement commencer à envisager son après-carrière. Le meneur, sous contrat jusqu’en 2025 avec les Phoenix Suns, n’est probablement plus très loin de la retraite. Lors d’une conférence, il a ainsi admis qu’il a l’ambition de devenir propriétaire d’une équipe NBA.

"J’aimerais faire partie d’un groupe de propriétaires (d’une franchise) quand j’aurai fini de jouer", a affirmé Paul.

Après 17 ans dans la ligue, le "point god" connaît la NBA comme sa poche. Il a d’ailleurs déjà fait un pas vers son objectif, en devenant le président du syndicat des joueurs (NBPA) en 2013. Un poste qu’il a occupé pendant quatre ans, avant de laisser la place à CJ McCollum. Une première expérience importante dans les instances dirigeantes.

Reconnu comme l’un des plus grands esprits sur le terrain, Chris Paul serait sans doute qualifié à la tête d’une équipe. Il n’est pas le seul joueur à avoir manifesté son intérêt pour l’acquisition d’une franchise. LeBron James ne cache pas son intention de s’offrir une équipe à Las Vegas.

"Je veux acheter une équipe, c’est certain. […] Je veux une équipe à Las Vegas", a clairement déclaré la star des Lakers au mois de juin.

Peut-être que les deux amis du banana boat pourrait finalement se retrouver dans la même franchise. Seulement, en tant que propriétaires et après leurs 40 ans. Un groupe d’investisseurs qui vendrait sûrement du rêve aux sponsors et qui pourrait avoir un certain succès sur le plan business.

Chris Paul n'est pas satisfait par la punition de Robert Sarver