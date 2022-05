Chris Paul ne compte pas prendre sa retraite

Chris Paul a connu de nombreuses désillusions. Mais il ne sera pas facile de se remettre de cette sortie au second tour au bout d'une septième manche largement dominée par les Dallas Mavericks. Pour la cinquième fois de sa carrière, le meneur All-Star est éliminé après avoir pourtant compté une avance de deux manches à zéro.

Chris Paul qui sort encore après avoir mené 2-0, ça fait tâche

Des journalistes n'ont pas attendu longtemps pour demander à CP3 s'il comptait s'arrêter là.

"Pas du tout. On m'a dit ça l'an dernier, et on me l'avait probablement déjà dit en 2008. Quand vous jouez pendant longtemps sans gagner, on vous dit à chaque fois que vous avez laissé passer votre meilleure chance. On va revenir l'an prochain, je vous le garantie. Je ne vais pas prendre ma retraite demain", assure le vétéran.