Chris Paul qui sort encore après avoir mené 2-0, ça fait tâche

Chris Paul n’est pas du genre à fuir ses responsabilités. Et dès la fin du match, il endossait sur son dos cette défaite choquante des Phoenix Suns, balayés de 33 points à domicile par les Dallas Mavericks lors d’un Game 7.

« Je suis meneur, c’était mon job de guider l’équipe. C’est de ma faute », insistait CP3, qui jurait au passage de ne pas lâcher l’affaire et de revenir l’an prochain.

En attendant, le vétéran va avoir les oreilles qui sifflent. Ses performances lors des cinq derniers matches de la série vont être commentées encore et encore. Excellent sur les deux premiers games, gagnés par la franchise de l’Arizona, il s’est complètement éteint ensuite. Et c’est presque difficile de comprendre pourquoi !

Chris Paul a enchaîné 12, 5, 7, 13 et 10 points. Avec 4, 7, 10, 4 et 4 passes décisives pour 18 balles perdues en cumulé. Les Suns ont perdu 4 des 5 rencontres en question. Ça fait donc 9,4 points et 5,8 passes de moyenne pour la superstar sur cette deuxième moitié de série. Très loin de standard. Que s’est-il passé ?

La forte pression défensive des Mavericks, et notamment de Frank Ntilikina, est à souligner. Mais ça ne peut pas suffire à expliquer 5 matches ratés consécutifs. Est-ce mental ? La question va une nouvelle fois se poser alors que le joueur de 37 vient de gaspiller une avance de 2-0 pour la cinquième fois de sa carrière. C’est évidemment plus que n’importe quel autre basketteur NBA dans l’Histoire.

Néanmoins, Paul a déjà prouvé à maintes reprises qu’il savait hausser son niveau de jeu dans les moments importants. Alors est-ce de la fatigue ? Ou même un pépin physique ? Nous ne serions pas surpris d’apprendre prochainement qu’il jouait avec une blessure. En tout cas, le résultat est le même : il va encore passer à côté d’un titre.

Mais qu’est-ce qui se passe avec Chris Paul ?