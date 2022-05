Mais qu’est-ce qui se passe avec Chris Paul ?

Chris Paul est-il vraiment à 100% physiquement ? On va vraiment finir par se poser la question tant le meneur All-Star semble à la ramasse depuis quatre matches. La belle défense des Dallas Mavericks y est évidemment pour beaucoup, avec par exemple un apport non négligeable du Français Frank Ntilikina. Mais que CP3 enchaîne à ce point les matches où il perd plus de ballons qu'il ne délivre de passes décisives... ça laisse songeur.

Sa carrière n'est plus à refaire et il a déjà prouvé tant de choses, avec ou sans titre. Mais pour un joueur qui a connu autant de malchances et d'échecs en playoffs, sortir au second tour après avoir mené 2-0 serait un affront de plus. Il est actuellement le seul basketteur à avoir perdu 4 séries (!!!) après avoir gagné les deux premiers matches. Statistique qui inclut les finales NBA de l'an dernier.

Depuis les deux victoires des Suns, grâce à deux performances du vétéran, il est resté sur quatre matches de suite à 13 points ou moins : 12, 5, 7 et 13. Avec 17 TO pour 25 caviars, un ratio bien, bien, bien inférieur à ses standards. Il pointe à un peu plus de 9 points et 6 passes sur les 4 dernières rencontres, pour 3 défaites de Phoenix.

Peut-être qu'il se fatigue aussi. Il est plus petit que ses adversaires, ciblé en défense par Luka Doncic et pressé très haut par les Mavericks. Et à 37 ans, ça laisse des traces. En tout cas, il va devoir très sérieusement se relever lors du Game 7.

CQFR : Miami envoie Philly en vacances, game 7 entre Phoenix et Dallas !