Comment Chris Paul a tout de même eu un impact sur la victoire des Suns

Alors qu’ils rentraient dans le vestiaire, en empruntant les couloirs de la Talking Stick Resort Arena, Devin Booker et Deandre Ayton ont passé un coup de téléphone un peu spécial. Un FaceTime avec Chris Paul, leur leader absent sur ce Game 1 des finales de Conférence contre les Los Angeles Clippers et toujours contraint de respecter le protocole sanitaire de la NBA. Ils l’ont appelé, fiers du devoir accompli, pour rappeler au vétéran toute son importance dans le groupe.

« On se repose beaucoup sur lui. On sait qu’il est déçu et frustré de ne pas être avec nous », confiait Booker. « C’est mon mentor. On voulait gagner pour lui. On en a parlé entre nous avant le début du match. Vu qu’il était absent, on savait qu’on devait tous en faire un peu plus. »

L’arrière All-Star avouait que son premier triple-double en carrière – 40 points, 13 rebonds 11 passes – avait forcément une petite teinte de Chris Paul. Parce que même loin de ses coéquipiers, le meneur continue de les inspirer. De les pousser à devenir meilleurs.

Mais même depuis son lieu de quarantaine, CP3 tenait à aider ses coéquipiers. Le plus beau, c’est qu’il a peut-être trouvé un moyen de le faire. En passant via son frère, CJ, situé au bord du parquet. Ce dernier gueulait des consignes aux Suns et Jae Crowder suspecte fortement Paul de les avoir envoyées par SMS.

Jae Crowder told me he suspects Chris Paul was texting his brother CJ during the game because CJ was yelling out strategy points from the sideline. Jae: “I know that was CP.” 😂 The Clippers got their own brother-assist from Markieff Morris, who was courtside/helping twin Marcus https://t.co/uLK48HDUTe

— Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) June 20, 2021