Chris Paul, une dernière saison avant le clap de fin d’une grande carrière

C’est bientôt la fin pour Chris Paul. En tout cas en NBA. Interrogé sur son avenir, le futur Hall Of Famer a affirmé qu’il jouerai au maximum un an de plus. A 40 ans et après 20 saisons passées dans la ligue, le père de famille commence à accuser le coup, justement parce qu’il est loin de ses enfants pendant la majeure partie de l’année. CP3 est prêt pour un tout dernier défi, si jamais une équipe lui donne sa chance.

Ce ne sera pas aux San Antonio Spurs. Son passage dans le Texas a été apprécié et il compilait encore presque 9 points et plus de 7 passes en 2024-2025. Mais la franchise tourne désormais autour de De’Aaron Fox, Stephon Castle et Dylan Harper, fraîchement drafté en deuxième position en juin dernier.

Chris Paul intéresserait les Milwaukee Bucks, les Dallas Mavericks, les Phoenix Suns ou encore les deux équipes de Los Angeles. Cette dernière saison représente aussi quelque part sa dernière chance de gagner une bague, lui qui n’a disputé qu’une finale NBA, en 2021. Longtemps considéré comme le meilleur joueur du monde à son poste, il lui manque ce trophée pour achever sa carrière.