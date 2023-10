Chris Paul est sorti du banc pour la première fois de sa carrière

Ce n’est pas une surprise mais ça fait quand même un choc. Chris Paul n’était pas titulaire au coup d’envoi du match entre les Golden State Warriors et les Houston Rockets (106-95). Une sensation probablement bizarre pour le vétéran de 38 ans. En effet, il n’avait jamais connu un rôle différent depuis son arrivée en NBA en 2005. Il a disputé 1365 matches entre-temps, à chaque fois en débutant dans le cinq majeur. Mais il faut bien une première à tout.

« C’est différent mais ça reste du basket. Je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour aider l’équipe. Même si ça signifie être remplaçant ou ne pas finir les matches. Si vous voulez avoir la chance de faire une longue carrière, il y a des choses qui vont changer », soulignait l’intéressé.

Son changement de rôle était prévisible. Les Warriors disposaient du meilleur cinq majeur de la saison régulière en termes de net rating en 2022-2023. CP3 a démarré les deux premiers matches parce que Draymond Green manquait à l’appel. L’intérieur All-Star est revenu de sa blessure à la cheville dimanche soir, rétrogradant son nouveau coéquipier sur le banc.

Cette première s’est très bien passée. Rentré au bout de 5 minutes, Chris Paul a distribué 3 passes décisives assez rapidement. Et c’est à son entrée en jeu que Golden State a pris 13 points d’avance alors que Houston menait de 3 points avant l’arrivée de son ancien joueur sur le terrain. Le futur Hall Of Famer a fini la soirée avec 8 points et 7 passes ainsi qu’un différentiel de +22, le meilleur du match.

« La manière dont Chris a accepté tout ça, c’est massif », notait Steve Kerr. « Il a juste fait oui de la tête pour acquiescer sans broncher. Quand un All-Star comme ça fait un tel sacrifice, ça donne l’exemple pour toute l’équipe. »

Paul avait déjà montré de belles dispositions en évoluant avec le deuxième cinq des Warriors lors des premiers matches. Son playmaking est essentiel au côté de Jonathan Kuminga, Moses Moody ou Dario Saric. Et ça change complètement la donne pour l’équipe californienne, d’ordinaire dominée quand Stephen Curry se repose. Ça ne sera sans doute pas le cas cette saison. Golden State peut proposer du basket de haute qualité pendant 48 minutes. C’est une clé pour aller chercher un nouveau titre.

Victor Wembanyama et les Spurs montrent leurs limites face aux Clippers