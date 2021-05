Même avec 20 points, 10 rebonds et presque 5 passes de moyenne en 15 ans de carrière, 5 sélections All-Star, 5 nominations dans l’une des trois All-NBA Teams, un trophée de Rookie Of The Year et une multitude de parcours mémorables en playoffs, Chris Webber est resté longuement sur la touche. Il a été écarté de chaque promotion pour le Hall Of Fame. Et ce depuis huit ans.

Mais l’injustice va enfin être réparée. L’ancien intérieur, éligible depuis 2013, va faire partie de la cuvée 2021 selon les sources d’ESPN. Une consécration logique. Chris Webber n’a jamais décroché de bague mais il a été notamment le joueur star d’une équipe fantastique des Sacramento Kings, très proche de remporter le trophée au début des années 2000 (les arbitres, Robert Horry, tout ça, tout ça…)

Il a mené la franchise californienne en playoffs lors de chacune des six saisons passées là-bas. Depuis, les Kings sont à la peine et ils ne se sont pas qualifiés depuis 15 ans.

Chris Webber sera introduit en même temps que Paul Pierce et Ben Wallace, deux autres légendes de son époque.

