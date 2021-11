Christian Wood, un transfert qui peut bouleverser la hiérarchie en NBA ?

Christian Wood n’a pas été comparé à Anthony Davis par hasard. Révélé sur le tard, l’intérieur longiligne est capable d’enchaîner à la pelle les matches à plus de 20 points et 10 rebonds. Sauf que le voilà bloqué aux Houston Rockets, l’une des formations les plus faibles de la ligue – même si elle n’occupe plus la dernière place au classement après avoir gagné 3 matches de suite.

Reste à savoir combien de temps il restera dans le Texas. Selon Kevin O’Connor de The Ringer, plusieurs franchises suivent avec attention la situation du joueur de 26 ans. Elles pourraient même formuler des offres. Mais ce qu’il faut vraiment retenir, c’est que l’insider ajoute que les dirigeants des Rockets ne seraient pas non plus fermés à l’idée de s’en séparer.

Cela peut paraître surprenant étant donné que Christian Wood est sans doute le meilleur joueur de l’équipe à l’heure actuelle. Mais son contrat arrive à expiration en 2023 et il est peu probable qu’il cherche à prolonger à Houston à ce moment-là. Les Rockets peuvent donc en retirer une bonne contrepartie en le transférant en cours de saison.

Wood tourne à presque 17 points et 12 rebonds par match cette saison. Ses pourcentages sont en baisse (46% aux tirs, 34% à trois-points contre 51 et 37 l’an dernier) mais il est remonté en puissance cette semaine avec 24 points, 56% aux tirs et 58% derrière l’arc. On ne sait pas exactement quelles sont les franchises intéressées mais il pourrait avoir un impact très intéressant au sein de contenders comme les Mavericks ou les Clippers par exemple.

