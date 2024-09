JJ Redick dévoile le cinq majeur des Lakers pour la saison 2024-25

Les coaches sont généralement réticents à dévoiler leur cinq majeur avant le début de la saison, en particulier lorsque le camp d’entraînement n’a même pas encore débuté. Pour JJ Redick, qui s’apprête à vivre sa première expérience d’entraîneur avec les Lakers, ce n’est pas un problème. Le nouveau coach a déjà annoncé son cinq de départ pour la saison à venir.

Si des changements drastiques sont attendus pour la première année de Redick, le groupe de titulaires n’en fera pas partie. « Ce sera le cinq majeur qui a fait 23 victoires pour 10 défaites l’année dernière », a-t-il révélé lors d’une interview accordée au podcast « The Lowe Post » d’ESPN, publiée ce mercredi. Le cinq en question est le suivant :

D’Angelo Russell

Austin Reaves

LeBron James

Rui Hachimura

Anthony Davis

Ce cinq a été le plus utilisé la saison dernière, totalisant 823 possessions. Parmi tous les lineups ayant joué plus de 200 possessions, celui-ci s’est révélé de loin le plus efficace, affichant un différentiel de +6,6 points pour 100 possessions selon Cleaning the Glass. Il a permis de faire ressortir les plus grandes qualités de l’effectif des Lakers : sa taille, sa défense solide et sa capacité à attaquer le panier.

Quitte à choisir par défaut, JJ Redick aurait sans doute tort de s’orienter vers un autre cinq majeur. Il est logique de continuer avec ce qui a fonctionné la saison précédente. Cependant, cette annonce semble prématurée, d’autant plus que les résultats de Los Angeles n’étaient pas satisfaisants avec ce groupe l’année dernière et appellent à des changements majeurs. Redick a néanmoins cherché à expliquer les ajustements prévus pour l’équipe cette saison.

« En termes d’attaque, nous miserons sur beaucoup de mouvement. Notre objectif est d’améliorer le profil des tirs », a-t-il expliqué. « Nous avons discuté de plusieurs choses : augmenter le nombre de possessions dans la raquette, multiplier les tirs à trois points, et accorder une certaine liberté aux joueurs pour leurs tirs à mi-distance, que ce soit au poste ou en isolation. Du point de vue de la possession, l’équipe a brillé aux lancers francs. Cependant, nous n’avons pas créé beaucoup d’autres avantages. Nous allons donc chercher à en développer de nouveaux. Par exemple, nous mettrons l’accent sur les rebonds offensifs, particulièrement depuis les corners. »

Ces promesses se résument, globalement, à davantage de tirs à trois points et de rebonds offensifs. Elles seront loin d’être suffisantes pour rassurer les sceptiques, qui attendent de voir si Redick pourra renouveler le jeu du même effectif qui a échoué l’année dernière, et ce sans aucune expérience préalable en tant qu’entraîneur.

