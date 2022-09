Tout roule pour New Orleans ces dernières semaines et tout est en place pour une belle saison. CJ McCollum, la recrue phare des Pelicans avant la deadline de la saison dernière, n'est pas que de passage. L'ancien arrière des Portland Trail Blazers a prolongé son contrat de deux ans, jusqu'en 2026.

McCollum, qui a déjà apporté toute son expérience pour aider les Pels à faire un run en deuxième partie de saison dernière, touchera 64 millions sur les deux années supplémentaires. En tout, il est donc sous contrat pour 4 ans et 133 millions de dollars. Bien qu'il ne soit pas All-Star, CJ McCollum a quand même le profil pour accompagner la montée en puissance d'un roster où Zion Williamson et Brandon Ingram seront les fers de lance.

Après la prolongation de Zion et sa préparation physique que l'on dit très réussie à quelques semaines de la saison, la prolongation de McCollum est une bonne nouvelle. Il faudra enquêter un peu, mais il est possible qu'avec près de 280 millions de dollars de gains en carrière d'ici 2026, l'ex-partenaire de backcourt de Damian Lillard risque d'être le joueur non All-Star avec les gains les plus élevés de l'histoire de la NBA.

La saison dernière, l'intéressé tournait à plus de 24 points et 49% d'adresse sur les 26 rencontres de saison régulière auxquelles il a participé.

