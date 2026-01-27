Cleveland avance sans bruit, mais sûrement. Alors que l’attention se concentre sur Boston, New York ou Toronto, les Cavaliers ont enclenché une dynamique qui les replace au cœur de la lutte à l’Est. Un série de victoires (4), un classement resserré et surtout un Donovan Mitchell en pleine maîtrise. L’air de rien, Cleveland revient très fort.

Une montée en puissance que Shaï Mamou et Antoine Pimmel ont analysée dans le CQFR du jour.

Les Cavaliers reviennent dans le jeu

On avait fini par les sortir du tableau. Trop irréguliers, trop discrets, trop souvent éclipsés par d’autres forces de la conférence Est. Et pourtant, les Cleveland Cavaliers sont en train de se repositionner.

Quatre victoires consécutives, un bilan repassé au-dessus des 50 %, et une cinquième place qui les remet pleinement dans la course. Mieux encore, Cleveland reste au contact direct du podium dans une conférence où tout peut basculer très vite.

« Avec une bonne série, tu peux sauter quatre places à l’Est », note Shaï. Une réalité qui donne une valeur particulière à la dynamique actuelle de Cleveland, dans une conférence Est extrêmement resserrée..

Donovan Mitchell, chef d’orchestre

Le moteur de ce retour porte un nom : Donovan Mitchell. Le leader de Cleveland enchaîne les performances de très haut niveau, à l’image de ses 45 points face au Magic.

Une domination assumée, saluée par Antoine : « Donovan Mitchell, il est exceptionnel. Il fait vraiment une saison formidable. » Par sa capacité à prendre feu offensivement et à contrôler le tempo, Mitchell incarne le point d’équilibre autour duquel Cleveland construit sa série actuelle.

Face à Orlando, Cleveland n’a jamais réellement paniqué. Même lorsque le Magic a bien démarré, l’écart a été progressivement comblé, jusqu’à ce que Mitchell prenne définitivement le contrôle de la rencontre.

Orlando impuissant, Cleveland solide

Ce succès s’inscrit aussi dans un contexte de dynamique opposée. En face, le Orlando Magic traverse une période plus compliquée, notamment en l’absence de Franz Wagner.

Malgré une grosse ligne statistique de Paolo Banchero, Orlando a manqué de solutions offensives. Comme le résume Shaï, « l’avance a été grignotée petit à petit, et le Magic n’a jamais eu de vraie réponse ».

Cleveland, de son côté, a fait preuve de patience et de solidité collective, deux éléments qui lui faisaient défaut par le passé.

Une conférence Est totalement ouverte

Le timing du retour des Cavaliers est loin d’être anodin. À l’Est, rien n’est figé. Derrière Boston, plusieurs équipes restent en embuscade pour la deuxième place.

Toronto, New York et Cleveland se tiennent en quelques matchs, et chaque série compte. Dans une conférence aussi serrée, une bonne dynamique peut tout changer.

Cleveland l’a bien compris, et semble décidé à jouer sa carte à fond.

Cleveland avance, sans bruit mais avec ambition

Sans déclaration fracassante ni agitation inutile, Cleveland est en train de se repositionner là où on ne l’attendait plus. Le collectif gagne en confiance, Donovan Mitchell assume pleinement son rôle de leader, et le classement commence à refléter cette progression.

La question n’est peut-être plus de savoir si les Cavaliers sont de retour, mais jusqu’où ils peuvent aller. À l’Est, une chose est sûre : Cleveland n’est plus un simple outsider discret.

Retrouvez l'intégralité du CQFR sur notre chaîne YT et sur toutes les plateformes audio :