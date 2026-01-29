LeBron James à Cleveland pour une dernière danse ?

Et si l’histoire se refermait là où tout a commencé ? Selon les informations de Dave McMenamin d’ESPN, les Cleveland Cavaliers auraient l’intention de proposer un contrat d’un an à LeBron James s’il décide de poursuivre sa carrière la saison prochaine, à condition qu’il ne signe pas de nouveau bail avec les Lakers. Une option crédible dans un contexte où la franchise californienne a clairement tourné la page de l’ère LeBron pour entrer pleinement dans celle construite autour de Luka Doncic, symbole d’un nouveau cycle assumé.

Le timing n’a rien d’anodin. Cette nuit, LeBron James était de retour à Cleveland comme adversaire pour la 13e fois de sa carrière. Mais plus qu’un simple déplacement de saison régulière, la soirée a pris une tournure hautement émotionnelle. Accueilli par une ovation appuyée du public de la Rocket Mortgage FieldHouse, le King a été visiblement touché par les hommages, au point de retenir difficilement ses sanglots, longuement applaudi lors de sa sortie du parquet.

LeBron n'a pas encore décidé

Après la rencontre, LeBron, désormais âgé de 41 ans, n’a pas voulu se projeter trop loin. Il a rappelé qu'il n'avait pas encore pris de décision concernant la suite de sa carrière, préférant avancer étape par étape. Mais il a aussi laissé planer le doute avec une déclaration lourde de sens, expliquant qu’il se pouvait que ce match ait été son dernier “chez lui”, à Cleveland, des mots qui ont immédiatement résonné auprès des fans.

Sportivement, LeBron reste un joueur capable d’influencer une équipe, mais l’enjeu dépasse largement le parquet. Une dernière saison sous le maillot des Cavaliers aurait tout d’une Last Dance : un retour aux sources, une célébration de l’héritage et une manière élégante de refermer un cercle entamé en 2003. Pour Cleveland, ce serait l’occasion d’offrir à sa légende une sortie à la hauteur de son impact historique. Pour la NBA, un dernier chapitre chargé de symboles, entre nostalgie et transmission.