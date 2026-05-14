Cleveland renverse Detroit et met un pied en finale de Conf’

Les Cleveland Cavaliers avaient la tête sous l’eau et un pied au bord du précipice. Puis, en quelques minutes complètement folles, la série a peut-être basculé définitivement. Menés de 15 points en première mi-temps puis encore de neuf unités à un peu plus de deux minutes de la fin du temps réglementaire, les Cavs ont arraché un succès irrespirable à Detroit (117-113 après prolongation) pour prendre l’avantage 3-2 dans cette demi-finale de conférence Est.

Une victoire de survivants, obtenue au mental, à l’expérience… et grâce à un James Harden enfin redevenu le patron offensif attendu par Cleveland. Longtemps maladroits et bousculés par l’intensité des Pistons, les Cavs semblaient condamnés lorsque Detroit a repris six points d’avance à 5 minutes de la fin sur un tir primé de Daniss Jenkins, titularisé à la place de Duncan Robinson. Jenkins venait conclure un 10-0 qui faisait exploser la Little Caesars Arena. Cade Cunningham, lui, était monumental : 39 points, 9 passes, 7 rebonds et un record personnel en playoffs avec six tirs à trois points convertis. Mais Cleveland n’a jamais totalement paniqué.

Harden et Mitchell décisifs

Alors que Donovan Mitchell traversait encore une soirée compliquée, gêné par une cheville foulée et longtemps incapable de trouver son rythme, les Cavs ont peu à peu grignoté leur retard. Evan Mobley a égalisé sur la ligne des lancers à 45 secondes du buzzer, avant que Detroit ne s’écroule offensivement. Entre la fin du quatrième quart-temps et le milieu de la prolongation, les Pistons sont restés plus de cinq minutes sans inscrire le moindre point, encaissant un terrible 13-0. Forcément, dans ce genre de scénario, les vétérans ont fini par faire la différence.

James Harden a livré son meilleur match de ces playoffs avec 30 points, 8 rebonds et 6 passes. Surtout, il a constamment puni Detroit dans les moments chauds, alternant drives, fautes provoquées et tirs importants. Mitchell, lui, a complètement changé de visage en prolongation. Après avoir raté ses sept premières tentatives derrière l’arc, le All-Star a planté un énorme trois points à 2 minutes 39 de la fin de l’OT pour donner sept points d’avance aux Cavs.

Mitchell termine avec 21 points, dont 7 en prolongation, tandis que Max Strus a été précieux avec 20 points et six tirs primés en sortie de banc. Evan Mobley (19 points) et Jarrett Allen (16 points, 9 rebonds) ont eux aussi pesé dans le combat intérieur.

En face, Detroit peut nourrir d’immenses regrets. Tobias Harris a complètement sombré au tir (13 points à 6/19), Jalen Duren a été limité à 9 points et 5 rebonds, et Cunningham s’est retrouvé bien trop seul quand le match a commencé à se tendre.

Pour Cleveland, cette victoire ressemble à un tournant. Les Cavs avaient perdu leurs cinq premiers matches à l’extérieur dans ces playoffs. Ils repartent finalement de Detroit avec un break précieux et surtout l’impression d’avoir survécu à un match qu’ils n’auraient probablement jamais gagné il y a encore quelques semaines.

Maintenant, il faut se demander si Detroit sera capable d’aller sauver sa peau dans l’Ohio ou si on aura droit à une finale de la Conférence Est entre les Knicks et les Cavs.