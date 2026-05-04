Cleveland souffle et retrouvera Detroit en demi-finale

Les Cavs ont souffert une mi-temps avant de prendre le large contre Toronto dans le game 7. Ils vont pouvoir retrouver Detroit au prochain tour.

Les Cleveland Cavaliers ont fini par faire respecter la logique, même s’il leur a fallu sept matches pour se débarrasser de Toronto. Accrochés plus longtemps que prévu par des Raptors accrocheurs, les Cavs ont validé leur qualification en s’imposant 114-102 dans ce Game 7 à la Rocket Arena.

La première mi-temps a été tendue, crispée, avec deux équipes incapables de vraiment se détacher et une égalité parfaite à la pause (53-53). Puis Cleveland a mis le coup d’accélérateur attendu. Dès le troisième quart-temps, les joueurs de Kenny Atkinson ont haussé le ton physiquement, verrouillé la peinture et pris le large face à des Raptors soudain à court de solutions.

Jarrett Allen a été le grand bonhomme de la soirée avec 22 points et 19 rebonds. Dominant près du cercle, précieux dans le combat, il a donné le ton au moment où Cleveland avait besoin de reprendre le contrôle. À ses côtés, Evan Mobley a pesé défensivement, tandis que Donovan Mitchell a ajouté 22 points malgré une adresse irrégulière. James Harden, lui, a apporté 18 points et de la maîtrise.

Toronto n’a pas démérité dans cette série, loin de là. Les Raptors avaient déjà réussi à revenir de 2-0 à 2-2, puis à arracher un Game 6 grâce à un game winner miraculeux de Scottie Barnes pour pousser Cleveland dans un match 7. Barnes, encore auteur de 24 points, et RJ Barrett, 23 points, ont tenté de maintenir l’espoir, mais la marche était trop haute après la pause.

Cleveland a donc lutté bien plus que prévu, sans vraiment trembler sur la fin. Les Cavs filent en demi-finales de conférence, où les attendent désormais les Detroit Pistons.