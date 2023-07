Les Clippers font une potentielle bonne affaire sur un trade

Les Houston Rockets nourrissent des ambitions nouvelles pour la saison prochaine. Après saisons conclues avec 17, 20 et 22 victoires, la franchise texane veut passer un cap et c'est pourquoi elle a investi sur Fred VanVleet, Dillon Brooks et Jock Landale pendant les premières heures de la Free Agency. L'accent est un peu moins mis sur la jeunesse et c'est pourquoi les dirigeants ont été poussés à sacrifier certains de leurs jeunes joueurs prometteurs. Notamment sur les ailes, où il y a embouteillage. Les Los Angeles Clippers en ont profité pour tenter un coup. ESPN rapporte que les Californiens ont récupéré Kenyon Martin Jr en envoyant deux seconds tours de draft aux Rockets.

Âgé de 22 ans, le fils de Kenyon Martin (qui a joué aux Clippers) s'est bien développé du côté de Houston depuis trois ans, même si c'est toujours difficile d'évaluer réellement le niveau des joueurs qui évoluent dans une équipe aussi faible. Il tournait à plus de 12 points et 5 rebonds de moyenne la saison dernière. C'est un ailier très athlétique qui peut s'affirmer comme un joueur de rotation intéressant à Los Angeles. Il vient rajeunir un effectif des Clippers peuplé de vétérans.

Kenyon Martin Jr est la deuxième recrue de l'équipe après Russell Westbrook, qui a été prolongé pour deux saisons. La franchise espère toujours mettre la main sur une star comme James Harden ou Damian Lillard.

