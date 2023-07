Russell Westbrook et les Clippers poursuivent l’aventure

Russell Westbrook a relancé sa carrière au moment où celle-ci semblait sur le point de se terminer, du moins en NBA. Le meneur était au fond du trou après avoir été transféré par les Los Angeles Lakers (puis coupé par le Utah Jazz) en février dernier mais sa signature chez l'équipe voisine, les Los Angeles Clippers, lui a permis de retrouver de la joie sur le terrain. C'est donc sans surprise que l'ancien MVP a décidé de poursuivre l'aventure avec la franchise hollywoodienne. Il a s'engager pour deux années supplémentaires, le tout pour un montant avoisinant les 8 millions de dollars.

ESPN précise que la seconde saison est en option. Le vétéran pourra donc tester à nouveau le marché dès 2024 pour dénicher un contrat plus long et/ou plus onéreux. En attendant, le prix est plus que correct pour les Clippers. Westbrook s'était imposé comme un titulaire dès son arrivée, ce qui ne paraissait pas aussi évident après son passage aux Lakers, et il a compilé quasiment 16 points et plus de 7 passes de moyenne en 21 matches.

Il s'est surtout distingué en playoffs en assumant son statut de joueur All-Star suite aux blessures de Kawhi Leonard et de Paul George. Les Clippers ont été éliminés dès le premier tour mais Russell Westbrook a sorti deux matches à 30 et 37 points pour finir sa campagne avec 23 points, 7 rebonds et 7 passes en 5 rencontres.

Sa complémentarité avec les deux superstars de Los Angeles reste encore à prouver sur le terrain puisqu'ils n'ont que très peu joué ensemble au final. Mais pour 8 millions, ça vaut évidemment le coup de le conserver.