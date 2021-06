Comment Ben Simmons a poussé Seth Curry à marquer 30 pts grâce à… Call of Duty

Ben Simmons et Seth Curry ont trouvé une tactique pour s'auto-motiver avant les matches : se lancer des défis via Call of Duty.

Au cas où Joel Embiid mettrait plus de temps à revenir de sa blessure au genou que prévu, les Philadelphie Sixers ont peut-être trouvé une tactique pour ne pas trop en souffrir : obliger leurs joueurs à faire des paris sur leurs matches à venir pendant qu'ils jouent à la console.

Après la victoire et la qualification des Sixers contre les Washington Wizards mercredi, Ben Simmons et Seth Curry se sont ainsi détendus sur Call of Duty. Les deux hommes ont avoué après coup s'être lancés un challenge officiel pendant qu'ils se dégommaient virtuellement : Curry devrait marquer 30 points dans le game 5 et donc battre son record personnel en playoffs, pendant que l'Australien se fendrait d'un triple-double.

"Il me semble clair que Seth écoute ce que lui dit Ben, donc on va l'utiliser comme traducteur à partir de maintenant", a plaisanté Doc Rivers après la rencontre.

Et pour cause : Seth Curry a marqué pile poil 30 points, nouveau record personnel en post-saison, à 10/17 et en 31 minutes, de quoi faire de lui le scoreur le plus prolifique de Philadelphie dans ce match. Ben Simmons, lui, s'est exécuté en compilant 19 points, 11 passes et 10 rebonds, pour le troisième triple-double de sa carrière en playoffs. Seul Wilt Chamberlain en a plus à son actif sous le maillot des Sixers (8).

Ceux qui suivent Ben Simmons sur les réseaux et les plateformes de streaming savent qu'il est beaucoup plus à l'aise au shoot sur la console que sur le terrain de basket. Il a même participé à des tournois officiels la saison dernière. Heureusement, le meneur de Philadelphie a bien d'autres qualités qui font de lui un tueur sur le terrain.

Ben Simmons, une lacune qui peut (et qui va) poser problème aux Sixers