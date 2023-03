Avec l'actualité autour de Ja Morant et les diverses accusations qui le visent, beaucoup se demandent si Adam Silver ne devrait pas intervenir pour inciter le meneur des Grizzlies à se tenir à carreau en dehors des terrain. Un peu à l'image de ce que David Stern, son célèbre prédécesseur et mentor, avait fait avec quelques joueurs surdoués mais à l'entourage ou au comportement extra-sportif problématiques. Carmelo Anthony avait par exemple raconté son entretien surréaliste avec le Commish en 2006, après le coup de poing sur Mardy Collins lors d'un Denver-New York qui lui avait valu 15 matches de suspension.

"Je suis allé parler à David Stern en lui demandant pourquoi il avait été aussi sévère. Il m'a dit : 'à cause de ton casier judiciaire. Tu veux être dans la rue ou en NBA ? Tu es en train de faire le con avec la corporation là. Je sais avec qui tu traînes. Je sais où tu vis et où ils vivent. Je sais quand tu fermes les yeux et je sais quand tu te réveilles. Je sais ce que font tes amis et qui fait quoi. Soit ils arrêtent, soit tu te sépares d'eux'. C'est là que j'ai compris que la NBA faisait partie du FBI. Il m'a dit qu'il devait faire un exemple avec moi. J'ai compris ça. Si je te donne 100 millions, je dois être au courant de tout. Il a fallu que je vieillisse et devienne plus sage pour comprendre que cet enfoiré avait raison", a expliqué Melo dans le Million Dollaz Worth of Game Podcast.

Le cas de Ja Morant est probablement différent de celui de Carmelo Anthony, qui avait majoritairement eu des soucis de consommation de cannabis et de conduite en état d'ivresse en début de carrière. Pour Morant, on est plus sur des accusations de comportement brutal et digne d'un gangster. Mais pourquoi ne pas imaginer Silver s'entretenir directement avec Morant - si celui-ci s'en sort sans condamnation judiciaire - pour s'assurer qu'il ne gâche pas l'opportunité d'être l'une des superstars de la NBA aujourd'hui et demain ?

