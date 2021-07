Monty Williams n'a pas été élu coach de l'année, les votants ayant préféré Tom Thibodeau. Pas de problème pour le boss du banc des Phoenix Suns, puisqu'il peut mettre en avant ses talents en Finales NBA, sur la scène basket la plus exposée du monde. Parfois, un joueur et une équipe n'ont pas besoin de coups de génie tactiques de la part de leur coach pour être performant ou sortir d'une mauvaise passe. Les mots sont importants et Monty Williams a trouvé ceux dont Deandre Ayton avait besoin.

Phénoménal dans le game 1 où il avait signé des stats folles de précocité, le Bahaméen a été un peu moins en vue sur les trois premiers quart-temps du game 2 contre Milwaukee. Williams a senti que son joueur n'était pas aussi rayonnant que deux jours plus tôt et il a concentré l'un de ses temps morts sur lui, en lui apportant conseils et consignes que Deandre Ayton a appliqué à la lettre.

SOUND ON for this Monty Williams coaching moment with Deandre Ayton. 💯#NBAFinals on ABC pic.twitter.com/qPqD2Y4Ryd — NBA (@NBA) July 9, 2021

"Si tu reviens en transition, tu vas obliger Giannis à être un arrière. Regarde moi ! Si tu es déçu de toi, c'est parce que tu t'es fixé des standards très élevés. C'est génial. Maintenant, va chercher à atteindre ce niveau, OK ? Tu peux l'atteindre avec ta force ! Il n'y a pas besoin de faire des stats tout le temps. Va dominer ce match avec force ! Allez !"

Derrière ça, on a vu Deandre Ayton activer le mode boule d'énergie et impacter tous les secteurs de jeu. Avant de céder sa place à Cameron Payne à 17 secondes de la fin, Ayton a compilé 4 points, 4 rebonds, 2 passes, 2 interceptions et un contre sur cette seule période où les Suns ont étouffé Milwaukee et pris un avantage définitif.

Ayton n'a donc pas eu besoin de faire de grosses stats, comme l'avait prévenu Monty Williams. Juste de faire parler son intensité, son physique et une intelligence de jeu de plus en plus impressionnant au fil des semaines.

Chris Paul était là pour Monty Williams après un drame, les voilà réunis dans la joie