Chris Paul était là pour Monty Williams après un drame, les voilà réunis dans la joie

L'étreinte a été longue et belle entre Chris Paul et Monty Williams la nuit dernière, au sortir du game 4 entre les Suns et les Nuggets. Entre deux des hommes forts de l'épopée de Phoenix jusqu'en finale de la Conférence Ouest, ça ne date pas d'aujourd'hui. Pendant un an, CP3 et Williams ont collaboré à New Orleans, avant que le meneur ne parte à Los Angeles. Il s'agissait du premier job de head coach de l'ancien joueur NBA.

Monty Williams est revenu sur la belle relation qu'il entretient depuis des années avec Chris Paul, auteur d'un game 4 fantastique avec 37 points.

"C'est vraiment fort que l'on soit réunis pour vivre ce moment alors que je l'ai coaché pour ma première année. Chris a une importance énorme dans ma carrière et dans ma vie. Il était là à l'heure la plus sombre de ma vie et il est là pour l'un des meilleurs moments de ma carrière", a expliqué Williams pour AZ Central Sports.

Ce moment évoqué par Monty Williams, c'est la mort de sa femme Ingrid en 2016 dans un accident de voiture. Lorsque Williams, alors assistant coach à Oklahoma City, s'est retrouvé veuf avec ses 5 enfants, Chris Paul a fait partie des gens qui l'ont soutenu le plus. Il faisait notamment partie de la quinzaine de joueurs et coaches NBA présents lors de l'enterrement de son épouse.

Si "CP3" était heureux de pouvoir être envoyé à Phoenix lors de la dernière intersaison, c'est aussi parce qu'il savait que le head coach en place était un ami et quelqu'un avec lequel la compréhension sur le plan du jeu était totale.

Les deux hommes et le reste de la bande peuvent savourer cette belle histoire pendant quelques jours, en attendant de savoir s'ils affronteront le Utah Jazz ou les Los Angeles Clippers.

