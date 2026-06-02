Nos comparaisons pour les 10 meilleurs prospects de la draft

AJ Dybantsa

Meilleur scénario ESPN : « Supercharged » Jaylen Brown

Pire scénario ESPN : « Supercharged » RJ Barrett

Difficile de comprendre ce que signifie exactement « supercharged » mais la vision d’un Jaylen Brown plus grand et plus costaud peut effectivement coller en partie à AJ Dybantsa. Toutes les comparaisons avec un ailier puissant et prolifique au scoring une fois lancé en dribbles ont quelque part du sens. Le scénario le plus optimiste d’ESPN est peut-être un peu trop haut, mais le plus bas nous semble effectivement être le plancher : dans le pire des cas, il sera un meilleur joueur que RJ Barrett.

Notre comparaison : Andrew Wiggins mais avec la passion du basket, un Tracy McGrady de wish ou encore Jaylen Brown avec des dimensions supérieures.

Darryn Peterson

Meilleur scénario ESPN : Damian Lillard avec plus d’outils

Pire scénario ESPN : Jamal Murray avec plus de défense

Le premier élément qui nous vient en tête c’est de penser qu’ESPN ne comprend pas réellement ce qui fait la « grandeur » de Jamal Murray. Parce que si le pire scénario pour Darryn Peterson est de devenir le meneur des Denver Nuggets avec plus de défense, alors il doit être pris en premier à la draft ! Le Canadien est un joueur qui a su hausser son niveau de jeu en playoffs tout en contribuant fortement au sacre de 2023. Rapprocher Peterson de Damian Lillard est intéressant, notamment parce que le jeune homme devrait sans doute jouer avec le ballon entre ses mains comme un « point guard. »

Notre comparaison : Il sera peut-être à Shai Gilgeous-Alexander ce que Trae Young est à Stephen Curry.

Cam Boozer

Meilleur scénario ESPN : Kevin Love avec plus de skills ballon en main

Pire scénario ESPN : Domantas Sabonis avec plus d’adresse à trois-points

Cam Boozer est à la fois le joueur le plus intrigant et le plus mécompris de cette cuvée. Parce que personne ne sait réellement à qui le comparer. Certains parlent d’Al Horford, de Nikola Jokic, de Blake Griffin sans le jump, d’Alperen Sengun, de son père Carlos Boozer ou encore de Kevin Love et Domantas Sabonis pour ESPN. Ce qui est sûr, c’est que le jeune homme passé par Duke est un pur basketteur avec un sens du jeu déjà très développé. Il sera solide quoi qu’il arrive.

Notre comparaison : On va voler à The Ringer cette appellation que l’on trouve géniale : « le Tim Duncan des Antoine Walker. »

Caleb Wilson

Meilleur scénario ESPN : Un Pascal Siakam bondissant

Pire scénario ESPN : John Collins à son prime

Là aussi, c’est très dur. Parce que Caleb Wilson est d’abord un athlète exceptionnel, sans doute le plus « gifted » de toute la promotion. Sa progression dépendra des éléments techniques qu’il est susceptible d’ajouter à son jeu et son avenir sera probablement fortement lié à la qualité du staff en charge de le développer. Donnez-le au Thunder ou aux Spurs et vous obtenez peut-être le futur meilleur joueur de la draft. Les propositions d’ESPN ne nous plaise pas des masses mais on peut comprendre le lien avec John Collins. Mais dans ce cas-là, le joueur que John Collins rêve de devenir.

Notre comparaison : Kevin Garnett mais sans l’aspect Hall Of Famer.

Keaton Wagler

Meilleur scénario ESPN : Un Tyrese Haliburton plus lent

Pire scénario ESPN : Andrew Nembhard sans la défense

Un joueur dont la cote est montée en flèche pendant le tournoi NCAA puisqu’il a contribué à mener Illinois jusqu’au Final Four. Il n’est pas le joueur le plus athlétique mais ses qualités de shoot et de passe combinées à sa taille vont plaire aux franchises.

Notre comparaison : Une fusion partiellement réussie d’Austin Reaves et de Josh Giddey.

Darius Acuff Jr

Meilleur scénario ESPN : Jalen Brunson

Pire scénario ESPN : Mike Bibby

Nombreux sont ceux qui croient fort en Darius Acuff Jr, dont les comparaisons sur ESPN sont plutôt encourageante. Un joueur à mi-chemin entre Brunson et Bibby est un All-Star à coup sûr. Il va scorer. Il va marquer les esprits. Mais va-t-il vraiment gagner ? Un futur joueur des Kings en puissance.

Notre comparaison : Deron Williams 2.0 qui mange sain et va à la salle, mais en moins bon playmaker.

Kingston Flemmings

Meilleur scénario ESPN : De’Aaron Fox

Pire scénario ESPN : Brandon Knight

Un meneur véloce, athlétique mais aussi bon shooteur à mi-distance et au potentiel défensif intéressant. Rien qu’en mixant tout ça, le profil est forcément intéressant.

Notre comparaison : De’Aaron Fox sur ressort, mais va-t-il progresser aux tirs et dans la gestion du jeu comme l’a fait l’actuel meneur des Spurs ?

Aday Mara

Meilleur scénario ESPN : Brook Lopez en meilleur passeur

Pire scénario ESPN : Un Andrew Bogut moins athlétique

Un pivot de 2,21 mètres avec une vraie qualité de passe. Peut-être que Victor Wembanyama va donner carrière à des joueurs aussi longs. L’Espagnol n’a quand même pas l’arsenal d’un Brook Lopez, ni son adresse extérieure. C’est un protecteur de cercle mais il va devoir survivre à l’échelon supérieur.

Notre comparaison : Donovan Clingan meilleur près du cercle et moins bon de loin.

Mikel Brown Jr

Meilleur scénario ESPN : Un LaMelo Ball plus petit

Pire scénario ESPN : D’Angelo Russell

Gêné par des blessures, il a fait une saison en demi-teinte avec Louisville mais s’est quand même illustré en plantant 45 points avec 10 paniers primés. Mikel Brown Jr est un scoreur, ça ne fait aucun doute. Mais à quel niveau ?

Notre comparaison : Jordan Poole l’année du titre avec les Warriors.

Nate Ament

Meilleur scénario ESPN : Un Harrison Barnes en plus grand

Pire scénario ESPN : Un Ziaire Williams en plus grand

Il a démarré la saison en quatrième position des mocks avant de descendre mais sans vraiment quitter le top-10. Son potentiel est très intrigant parce qu’il long et capable de shooter.

Notre comparaison : Skinny Jabari Smith Jr