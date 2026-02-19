Cooper Flagg à Dallas : la loterie 2025 a-t-elle été truquée ?

Deux propriétaires de franchises NBA ont indiqué au journaliste Pablo Torre qu'ils pensaient que la loterie pré-Draft 2025 avait été truquée en faveur des Mavs, pour leur permettre de drafter Cooper Flagg.

Pablo Torre n’a pas vraiment le profil du journaliste qui balance une phrase au hasard pour faire du clic. Celui qui s’est déjà fait remarquer en exposant les coulisses de l’affaire Kawhi Leonard aux Clippers a remis une pièce dans la machine à théories, cette fois sur un sujet encore plus sensible : la loterie NBA et la Draft de Cooper Flagg.

Dans son podcast, Torre raconte une scène très précise, survenue au lendemain de la loterie 2025. Celle qui a offert aux Dallas Mavericks le first pick, et donc la possibilité de récupérer Flagg lors de la Draft qui a suivi. Et selon lui, le soupçon ne viendrait pas seulement des réseaux sociaux.

“Ce ne sont pas seulement des gens sur Internet qui disent : ‘ça a l’air truqué’… Je dis littéralement que deux propriétaires NBA ne faisaient pas confiance au fait qu’Adam Silver reste complètement en dehors de la procédure, en termes de trucage de la loterie.”

Puis Torre enchaîne, encore plus frontal :

“Je me souviens que j’étais à un événement, et j’ai parlé à deux propriétaires NBA. C’était le lendemain de la loterie. Et ces deux propriétaires étaient tous les deux en mode : ‘c’était évidemment truqué’.”

Le contexte explique pourquoi cette idée a autant circulé. Quand Dallas a gagné la loterie, beaucoup ont immédiatement imaginé une sorte de compensation : la NBA aurait “récompensé” les Mavs après le départ de Luka Doncic à Los Angeles, comme si la ligue avait besoin de rendre l’échange acceptable, ou de préserver un équilibre marketing.

Évidemment, croire à une machination est tentant. Mais la version la plus réaliste reste probablement la plus simple : Dallas a surtout été victime de ses propres choix, entre ego et incompétence de son GM et du front office, avant de bénéficier d’un coup de chance gigantesque.

Reste un point fascinant : quand même des propriétaires laissent entendre qu’ils ne croient pas au hasard, cela raconte autre chose. Peut-être pas une loterie truquée… mais une NBA où la méfiance règne jusque dans les salons VIP.