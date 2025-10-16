Cooper Flagg comparé à une légende NBA

Cooper Flagg n’a pas forcément été très adroit sur ses premiers matches de Summer League mais le phénomène des Dallas Mavericks s’est tout de même distingué pour son introduction à la NBA. Il a compilé plus de 10 points et 5 rebonds en moins de 20 minutes de moyenne tout en compensant son 37% de réussite aux tirs par de la défense (1,7 interception et 1 block) et des bons choix. Une contribution qui a amené à la belle campagne de préparation de son équipe, qui reste sur 3 victoires en 4 matches. Les flashes montrés par le premier choix de la draft 2025 sont enthousiasmants et ils rappellent des souvenirs de jeunesse à son coach, Jason Kidd.
Arrivé en NBA en 1994, le meneur a pris la ligue d’assaut en même temps qu’un autre camarade de promotion. Un certain Grant Hill. Les deux joueurs ont été élus ROY ensemble à la fin de leur première saison. Et pour Kidd, Flagg se rapproche justement de l’ancien All-Star des Detroit Pistons. Un avis partagé par ce dernier.
« Je l’ai vu aussi. Il essaye d’être le plus complet possible. D’un coup, il est à 22 points alors que l’on n’a même pas l’impression qu’il ait cherché à scorer. Il est tellement altruiste. Il défend. Il fait tout ce qu’il considère nécessaire pour gagner des matches. »
Grant Hill n’a pas eu la carrière qu’il méritait, la faute à des graves blessures. Mais il a été l’un des meilleurs joueurs all-around de son équipe. Si son corps tient, Cooper Flagg peut aussi s’imposer de cette manière et aspirer à une étiquette similaire. Ce serait énorme pour les Mavs.
Malheureusement pour lui les blessures l'ont eu.
J'ai hâte de voir ce Flagg sur qui toute l'Amérique compte pour détrôner des étrangers des premières places au MVP.