Que penser de la première de Cooper Flagg ?

C’est parti pour le show. Si la grande première de Cooper Flagg en NBA attendra encore quelques mois, le nouveau bijou des Dallas Mavericks vient tout de même de passer une première étape en effectuant ses grands débuts en Summer League, à Las Vegas, la nuit dernière. Un test important sans l’être, sans enjeu réel mais qui reste paradoxalement très scruté, surtout pour un premier choix de draft de ce calibre. Et le joueur de 18 ans a déjà répondu présent.

Sans doute pas tout à fait comme il l’aurait voulu. Sa ligne de statistiques peut se lire de plusieurs manières différentes. D’un côté, il a noirci la feuille en cochant plusieurs cases : 10 points, 6 rebonds, 4 passes, 3 interceptions ou encore 1 contre, le tout en 31 minutes. De l’autre, il y la maladresse. 5 sur 21 aux tirs pour l’attraction de la soirée. Aucun panier en deuxième mi-temps. « L’un des pires matches de ma vie », résumait le prodige formé à Duke.

📺 Cooper Flagg déjà clutch

Ses coaches n’ont pas fait la même analyse. Ils ont préféré retenir ses actions décisives. Et notamment un passage, celui qui a fait le match. Alors qu’il restait un peu plus d’une minute à jouer et que les Mavericks couraient après les Lakers au tableau d’affichage, Cooper Flagg s’est élevé pour contrer une tentative de layup adverse. Il a ensuite hérité du ballon sur la contre-attaque et a parfaitement trouvé Ryan Nembhard (le frère d’Andrew) qui, grand ouvert, a mis le trois-points de la gagne.

« Il réalise les actions qui font gagner », soulignait Josh Broghamer, le coach de Dallas sur cette Summer League. « En attaque comme en défense. » Un sentiment partagé par Jason Kidd, qui a apprécié la prestation globale de son nouveau poulain. « Cooper prend de bonnes décisions. Il peut passer, porter la balle, shooter. Il va faire des erreurs mais on en a tous fait. »

Les Mavs ont la volonté de le mettre en position de lire le jeu en attaque, notamment sur ce championnat estival. Le prodige doit apprendre et il a déjà montré l’étalage d’un basketteur complet, intelligent et très actif sur le terrain. Sa taille sera un atout indéniable quel que soit le niveau de compétition. Son niveau d’effort aussi. Le reste viendra. Victor Wembanyama avait aussi raté sa première en termes d’adresse en Summer League. Il s’était bien repris ensuite. C’est le prochain petit challenge qui attend Cooper Flagg.