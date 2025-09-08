Cooper Flagg prépare sa saison rookie… grâce à NBA 2K26

Cooper Flagg, le rookie des Dallas Mavericks, a choisi une méthode originale pour préparer sa première saison NBA : il s’entraîne virtuellement sur NBA 2K26 aux côtés d’Anthony Davis et Kyrie Irving.

Chaque été on voit pulluler des vidéos de NBAers censées démontrer à leur franchise et à leurs fans à quel point il bosse dur. Cooper Flagg, lui, pourrait proposer prochainement des streams de lui en train de jouer aux jeux vidéo pour témoigner de sa préparation.

Selon Heavy Sports, le n° 1 de la Draft des Dallas Mavericks, se tourne en effet vers une méthode surprenante pour préparer sa saison NBA : utiliser le jeu vidéo NBA 2K26 afin de travailler son intégration et commencer à développer une alchimie avec Anthony Davis et Kyrie Irving.

Ronnie Singh, plus connu sous le nom de Ronnie2K, a expliqué à Heavy Sports l’approche innovante du jeune joueur :

« Je parle beaucoup avec Cooper Flagg ces dernières semaines, et il essaie déjà de comprendre comment il va s’intégrer à l’équipe en jouant à NBA 2K26 avec Davis et Irving.

Il risque de ne pas jouer avec Kyrie pendant un moment, donc c’est plutôt cool de pouvoir simuler ça, voir les déplacements sans ballon. Notre IA est excellente. Elle reproduit vraiment l’expérience du terrain. »

Cette initiative prend tout son sens alors que Irving est encore en rééducation et manquera plusieurs semaines au début de la saison. Flagg peut ainsi anticiper sa future complémentarité avec lui, mais aussi avec Anthony Davis, arrivé en février 2025 via l’échange retentissant qui a envoyé Luka Dončić aux Lakers..

Le natif du Maine, présenté comme l’un des plus grands talents américains de sa génération, n’a pas encore disputé une seule minute officielle en NBA, mais il multiplie visiblement les moyens pour être prêt dès l’ouverture du camp d’entraînement. Bon, on se demande quand même dans quelle mesure ça peut vraiment l’aider à appréhender la manière dont il jouera avec ses futurs coéquipiers. Mais au moins la démarche, qui peut surprendre, mais qui illustre parfaitement l’ambition et la modernité d’un rookie très attendu à Dallas.

Et puis dans le meilleur des cas, ça l’aidera un petit peu à préparer. Dans le pire des cas, ça lui donne une bonne excuse pour passer beaucoup de temps à s’amuser…

🎙️ Victor Wembanyama Vs Cooper Flagg, la future grande rivalité en NBA ?