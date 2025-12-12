CQFR : Les Clippers plongent dans la crise, les jeunes Français productifs !

Les scores de la nuit en NBA

Nuggets @ Kings : 136-105

Celtics @ Bucks : 101-116

Clippers @ Rockets : 113-115

Trail Blazers @ Pelicans : 120-143

- Huitième défaite en neuf matches pour des Clippers de plus en plus proche du fond du trou. Alors qu’une réaction est désespérément attendue à Los Angeles, la formation californienne continue de creuser malgré la présence de Kawhi Leonard et de James Harden. Les joueurs de Tyronn Lue se sont inclinés contre les Rockets (115-113) en résistant pourtant pendant toute la partie. Mais ils ont été totalement dominés aux rebonds, comme beaucoup d’équipes qui croisent la route de Houston.

51-28 aux rebonds en faveur des hommes d’Ime Udoka. 22 rebonds offensifs qui ont donné des secondes chances à Alperen Sengun (20-15-5) et ses partenaires. Dont 3 sur la possession décisive, à quelques secondes du buzzer, alors que les deux équipes étaient à égalité 110-110. Amen Thompson a délivré les siens avec une claquette en plus de la faute. Il a donné trois points d’avance aux siens en convertissant le lancer-franc. Une nouvelle très belle prestation du jeune homme, auteur de 20 points, 9 rebonds et 8 passes.

Les Clippers ont eu des opportunités d’arracher la prolongation. Mais Kawhi Leonard a commis une faute offensive et Nicolas Batum a perdu la balle sur une remise en jeu… en marchant sur la ligne. Des erreurs qui ont coûté chères à une franchise en perdition et actuellement 14eme de la Conférence Ouest.

La perte de balle évitable de Nicolas Batum qui a coûté chère aux Clippers

- Autre organisation sous pression, les Bucks. Les joueurs de devoir de Milwaukee savent qu’ils vont devoir développer leur meilleur basket pour tenir le choc sans Giannis Antetokounmpo, superstar absente un mois mais surtout en pleine réflexion sur son avenir. Le groupe a bien entamé la période sans lui en s’imposant contre des Celtics qui restaient pourtant sur 5 victoires de suite (116-101). Avec plusieurs acteurs centraux dans cette belle victoire.

Kyle Kuzma a par exemple marqué 31 points, sa meilleure performance offensive cette saison. Il s’est montré efficace (13 sur 17) et ses 9 points en début de troisième quart-temps ont ramené les siens au contact (71-71) après une première mi-temps à l’avantage de Boston. Bobby Portis a ensuite pris le relais avec plusieurs paniers primés qui ont permis à Milwaukee de se détacher. L’intérieur a terminé avec 27 points et 10 rebonds, quasiment sans rater (11 sur 13). Kevin Porter Jr a lui compilé un triple-double (18 pts, 10 rbds, 13 pds).

Tensions, hurlement et foule déchaînée, comment Bobby Portis a retourné Boston

- Maxime Raynaud a pu se tester face au meilleur joueur du monde. Et d’une certaine manière, le jeune Français a surtout assisté de près à une démonstration, une de plus, d’un Nikola Jokic de gala. Le Serbe s’est baladé en plantant 36 points à 14 sur 16, avec également 12 rebonds et 8 passes. Les Nuggets ont décroché une 12eme victoire en 14 matches à l’extérieur en étrillant les Kings (136-105).

Pour en revenir à Raynaud, il s’en est malgré tout plutôt bien sorti sur le plan statistique. Le jeune pivot a passé 37 minutes sur le parquet et il a cumulé 15 points et 9 rebonds. Une nouvelle prestation solide qui l’installe dans le cinq majeur de Sacramento en l’absence de Domantas Sabonis.

- D’autres Français se sont illustrés la nuit dernière. Sidy Cissoko et Rayan Rupert ont tous les deux joué longuement pour Portland à New Orleans. Les Trail Blazers ont pris une gifle (120-143) avec de nombreux absents. Mais Cissoko a confirmé des progrès offensifs entrevus ces dernières semaines en inscrivant 20 points malgré le fait qu’il ait été sorti du cinq majeur. Rayan Rupert a fini avec 14 points et 6 rebonds.