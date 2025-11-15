CQFR : Curry assomme encore les Spurs avec 49 pions, 9 de suite pour Detroit

Les scores de la nuit en NBA

Heat @ Knicks : 132-140

Nets @ Magic : 98-105

Sixers @ Pistons : 105-114

Trail Blazers @ Rockets : 116-140

Hornets @ Bucks : 134-147

Kings @ Timberwolves : 110-124

Lakers @ Pelicans : 118-104

Clippers @ Mavericks : 133-127

Warriors @ Spurs : 109-108

- Les Spurs vont faire des cauchemars de Stephen Curry. Encore. Déjà auteur de 46 points pour mener les Warriors à une courte victoire lors du premier duel entre les deux formations, le futur Hall Of Famer a remis ça vendredi soir. En frappant même encore plus fort : 49 pions sur les 109 marqués par les siens et un succès d’un petit point arraché sur la ligne des lancers-francs à 6 secondes du buzzer. La superstar de Golden State a planté 9 paniers primés pour écœurer une nouvelle fois San Antonio.

Les Texans ont pourtant eu des occasions de l’emporter. Mais leurs meilleurs joueurs ont manqué de réussite dans le money time. De’Aaron Fox a notamment raté ses 4 dernières tentatives tout en perdant un ballon et en faisant faute sur Curry à la fin. Chahuté par Draymond Green, Victor Wembanyama a tout de même terminé avec 26 points en plus de ses 12 rebonds, 4 passes et 3 blocks. Fox a inscrit 24 points avec 10 passes.

- Décidément, ces Pistons sont surprenants et plein de ressources. Encore une fois privés de plusieurs titulaires pour une affiche alléchante contre les Sixers, ils l’ont emporté sans trembler en faisant la différence dans le quatrième quart-temps. Detroit a pourtant commencé la partie avec un seul membre de son cinq majeur habituel, Duncan Robinson, auteur de 15 points. Daniss Jenkins, l’un des joueurs qui s’affirme en ce moment dans le Michigan, a compilé 19 points et 8 passes. Javonte Green a terminé meilleur marqueur de son équipe avec 21 points.

Les Pistons ont passé un 10-2 à l’entame du dernier quart-temps pour prendre le contrôle de la rencontre. Ils n’ont plus été rejoints, et ce malgré les 31 points de Tyrese Maxey. C’est donc la neuvième victoire de suite pour Detroit, qui caracole en tête de la Conférence Est et possède le deuxième meilleur bilan NBA avec 11 victoires en 13 matches.

- Les Bucks ont eu besoin d’une prolongation pour se défaire des Hornets à Milwaukee. Originaire du coin, Kon Knueppel a donné du fil à retordre aux joueurs locaux en inscrivant 32 points. Une performance qui confirme son bon début de saison et sa position de favori beaucoup trop hâtif au trophée de ROY. C’est tout de même la franchise du Wisconsin qui a eu le dernier mot lors de l’OT malgré les paniers primés décisifs de Knueppel dans le quatrième quart-temps.

De retour après un match d’absence, Giannis Antetokounmpo a cumulé 25 points, 7 rebonds et… 18 passes décisives ! Kyle Kuzma (qui fait discrètement une bonne saison) a marqué 29 points et Ryan Rollins 20. Titulaire, Moussa Diabaté a fini avec 15 points et 11 rebonds pour Charlotte.

- Houston trouve petit à petit son rythme de croisière. Les Rockets ont gagné 8 matches sur 9 depuis leurs 2 défaites consécutives en ouverture de la saison. La franchise texane a maltraité la défense pourtant d’ordinaire solide de Portland. Kevin Durant a marqué 30 points en faisant preuve d’efficacité et Alperen Sengun en a ajouté 25 avec 10 rebonds et 9 passes. Cette équipe prend ses marques et elle figure parmi les trois meilleures de l’Ouest sur le niveau de jeu affiché.

- On s’attendait à un match très offensif entre deux des meilleures attaques de la ligue et on ne s’est pas trompé : les Knicks et le Heat ont compilé 272 points à eux deux la nuit dernière. C’est New York qui l’a emporté à domicile dans ce match au parfum de All-Star Game qui change drastiquement des duels entre les deux équipes dans les années 90. En l’absence de Jalen Brunson, c’est Karl-Anthony Towns qui a assumé à merveille le statut de première option en postant 39 points. Plus surprenant en revanche, les 36 points de Landry Shamet en sortie de banc. Norman Powell en a mis 38 pour Miami.

- Le Magic a galéré pendant une majeure partie de la rencontre mais a fini par s’imposer contre les Nets pour son premier match sans Paolo Banchero. La défense floridienne a étouffé celle des New-yorkais au moment il le fallait, à savoir dans le money time. Brooklyn n’a pas marqué le moindre point lors des 150 dernières secondes de la partie. Titulaire à la place de Banchero, Tristan Da Silva a inscrit 22 points tandis que Franz Wagner en a mis 25.

- Les Kings s’enfoncent encore un peu plus. Le triple-double de Russell Westbrook (13-10-14) et les 34 points de Domantas Sabonis n’ont pas pu empêcher la cinquième défaite consécutive de Sacramento, battu par Minnesota. Anthony Edwards a guidé les Wizards avec 30 points. Julius Randle a posté un gros double-double (26 pts, 11 rbds). C’est la quatrième victoire de suite pour Rudy Gobert (11 pts, 8 rbds) et ses partenaires.

- Les Lakers n’ont pas eu à forcer leur talent pour venir à bout des Pelicans. Luka Doncic a fini en double-double (24 pts, 12 pds), Austin Reaves a inscrit 31 points et Deandre Ayton 20 en plus de ses 16 rebonds tout en ne ratant qu’un seul tir (10 sur 11). Trey Murphy a marqué 35 points pour des Pelicans en perdition.

- Plein de points, du suspense et finalement une victoire des Clippers contre les Mavericks après deux prolongations. James Harden a enfilé le costume du héros en compilant le 82eme triple-double de sa carrière : 41 points, 14 rebonds et 11 passes. Il a notamment marqué 10 des 19 points de Los Angeles en OT pour venir à bout de Dallas. Cooper Flagg a inscrit 16 points pour la franchise texane.