CQFR : Doncic poussif, les Lakers battus malgré LeBron

La reprise a été compliquée pour les Los Angeles Lakers, battus à domicile (100-97) par les Charlotte Hornets. LeBron James, malgré une copie gourmande (26 pts, dont 16 dans le 4e QT, 11 asts, 7 rbds) et un dunk tonitruant de l'ex-futur Laker Mark Williams, n'a pu empêcher la défaite, avec deux tirs manqués dans les dernières secondes. Le King, absent du All-Star Game, était suffisamment en forme pour jouer, mais aurait eu besoin d'un peu plus de soutien, notamment de la part de Luka Doncic.

Pour son troisième match sous ses nouvelles couleurs, le Slovène a été maladroit (5/18), même s'il a apporté 14 points, 11 rebonds et 8 passes. Doncic s'est aussi retrouvé du mauvais côté de l'autre action marquante de la nuit : ce cross de LaMelo Ball, avant une passe décisive pour Mark Williams à 2:40 de la fin. Il a clairement besoin de temps et de répétition pour retrouver son meilleur niveau.

En tête avec 11 points d'avance à la pause, les joueurs de JJ Redick sont passés complètement à côté de leur 3e quart-temps, remporté 32-18 par Charlotte. Emmenés par LaMelo Ball et Miles Bridges (29 pts), les Hornets ont survécu à la patate de LeBron, 40 ans depuis décembre dernier, ci-dessous.

