CQFR : Essengue clutch, Gobert et Beringer battus

Voici ce qu'il fallait retenir des deux matches de pré-saison NBA de la nuit, avec trois Français en action.

Les résultats de la nuit en pré-saison NBA

Bulls @ Cavs : 118-117

Pacers @ Wolves : 135-134

- Noa Essengue a marqué deux lancers francs très précieux pour les Bulls, cette nuit, lors de leur victoire (118-117) face à Cleveland. Le rookie français, auteur de 8 points et 5 rebonds à 2/4 en 14 minutes, a égalisé à 116-116, avant le panier de la gagne de Jevon Carter à 36 secondes de la fin.

Jevon Carter gives Chicago the lead with 36.9 seconds left ‼️ CLUTCH. pic.twitter.com/ZhLxXlwGmS — NBA (@NBA) October 8, 2025

Pour ce premier match de pré-saison NBA des deux équipes, Billy Donovan et Kenny Atkinson ont largement fait tourner. Matas Buzelis (19 pts, 8 rbds en 18 min) et De'Andre Hunter (16 pts) se sont particulièrement distingués.

- Les Pacers et les Timberwolves se sont offert une prolongation cette nuit. Une fois que les titulaires des deux équipes ont regagné le banc et mis un terme à leur soirée, les seconds couteaux et les intérimaires ont poussé la rencontre en overtime. Indiana menait de 9 points à moins de 2 minutes de la fin mais a été rejoint sur des paniers de Jules Bernard et Zion Pullin. Les joueurs de Rick Carlisle ont repris le dessus pendant la prolongation. Avant ça, Rudy Gobert (5 pts, 4 rbds et 5 pertes de balle en 18 min) et Joan Beringer (4 pts, 4 rbds, 1 blk) se sont dégourdis les jambes. Anthony Edwards a joué 19 minutes et a fini avec 17 points à 6/15, alors que Johnny Juzang (20 pts en 14 min) s'est montré à son avantage.