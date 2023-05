CQFR : Denver prend l’avantage, Wembanyama vers les Spurs

Les résultats de la nuit en NBA :

Lakers @ Nuggets : 126-132

Victor Wembanyama vers les Spurs

Malgré le début des Finales de conférence, la principale attraction de la nuit était la lottery de la Draft. Au terme de celle-ci, ce sont les Spurs qui se sont saisis du gros lot, qui devrait leur permettre de sélectionner Victor Wembanyama. Le Français marche ainsi dans les pas de Tony Parker, mais aussi ceux de David Robinson et Tim Duncan, intérieurs choisis en première position par San Antonio.

Les grands déçus sont les Pistons, tombés à la cinquième place derrière les Hornets (2), les Blazers (3) et les Rockets (4). Le reste du tirage a offert peu de surprises.

Victor Wembanyama à San Antonio, c’était écrit

Denver Nuggets 1 - 0 Los Angeles Lakers

– Le verdict semblait sans appel dès le premier quart-temps, dominé par les Nuggets (37-25). Portés par un Nikola Jokic gargantuesque, qui a attrapé deux fois plus de rebonds (12, dont 6 offensifs) que les Lakers (6) dans les 12 premières minutes, les locaux ont sorti le rouleau compresseur.

Finalement, les Lakers ont réussi à sauver les meubles en seconde période, réduisant l’écart à trois points dans le dernier quart, largement remporté (26-34), alors qu’ils avaient été menés de 21 points. Grâce à leur avance, Michael Malone et ses hommes ont fini par s’imposer, prenant l’avantage dans la série.

– Auteur de 34 points, 21 rebonds et 14 passes, à 12/17 aux tirs dont 3/3 à trois points, le Joker a été impérial sur son propre parquet. Malgré une fin de match bien moins percutante, la performance du pivot laisse une impression de maîtrise.

Les choses se sont montrées plus compliquées lorsque Rui Hachimura est entré sur le terrain pour défendre le Serbe. La recrue de mi-saison de Los Angeles a effectué un excellent travail sur le double MVP et pourrait être l’une des clés de la série. Sur ses 28 minutes, l’ailier fort affiche un différentiel de +10, le meilleur de son équipe.

– Anthony Davis s’est réveillé un peu tardivement, mais a fait très mal. Il a été le principal instigateur de la remontée californienne, avec sa défense, mais surtout sa domination offensive près du cercle. Le « Unibrow » a inscrit 40 points à 14/23 aux tirs en prenant la vaste majorité de ses shots dans la raquette, auxquels s’ajoutent 10 rebonds. En surfant sur cet élan, il devrait soumettre les intérieurs adverses à rude épreuve lors du prochain match.

– Malgré la défaite, les Lakers ont pris le dessus à la fin de la rencontre, notamment grâce à leurs adaptations. Cette évolution laisse présager un dénouement différent dans le Game 2, à moins que Malone, entraîneur des Nuggets, ne réagisse à son tour.

« Ça va aller, croyez-moi », a lâché Darvin Ham, le coach angelino, en conférence de presse après avoir souligné le réveil de son équipe dans le deuxième quart-temps.

– LeBron James a fini la rencontre à 26 points (9/16 aux tirs), 12 rebonds et 9 passes, une performance très honorable. Austin Reaves, lui, a terminé avec 23 points et 8 passes décisives, à 7/14 aux tirs, dont 5/9 à l’extérieur. D’Angelo Russell, bien défendu, n’a joué que 26 minutes pour 8 points à 4/11. « Je pense que nous avons fait un très bon travail sur D’Angelo Russell », s’est même félicité Malone, entraîneur de Denver. Jarred Vanderbilt n’a pu grappiller que 10 minutes de jeu et n’a pas inscrit un seul point.

– Jamal Murray, incertain en raison d’une maladie avant la rencontre, n’était pas au meilleur de sa forme. Malgré ses très solides 31 points et 5 passes à 12/20 aux tirs, le meneur semblait régulièrement gêné par sa condition physique et a rapidement montré des signes de fatigue. Un élément à surveiller pour la suite de la série.

– Michael Porter Jr (15 points et 10 rebonds) s’est démarqué par sa défense et sa justesse d’exécution ce mardi. Bruce Brown a fait tout ce qu’il fallait en sortie de banc en première période (14), mais s’est effondré dans la deuxième, tandis que Kentavious Caldwell-Pope (21 points à 9/17) a fait l’inverse. Denver aura besoin de plus de régularité pour la suite de la série, et du même type d’effort de la part de Porter Jr.

