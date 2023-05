LeBron James et Nikola Jokic sont plus similaires qu’il n’y paraît

Le game 1 de la finale de la Conférence Ouest entre les Denver Nuggets et les Los Angeles Lakers servira de première opposition entre les deux leaders de ces franchises, LeBron James et Nikola Jokic. Pas le même poste, pas le même âge, pas les mêmes stats, et pourtant... Le King et le Joker sont des joueurs qui partagent plus de points communs qu'il n'y paraît, d'après Michael Malone, le coach des Nuggets.

"La différence qui saute aux yeux, c'est la qualité athlétique. Mais en ce qui concerne le QI basket, la capacité à voir les choses avant qu'elles ne se produisent et l'éthique de travail, ce sont des joueurs très, très similaires. Il y a bien des manières différentes d'être un grand joueur".

Le quadruple champion NBA et le double MVP pourraient bien se retrouver dans la même zone plus souvent que prévu la nuit prochaine, si Darvin Ham demande par exemple à LeBron James de travailler défensivement sur Nikola Jokic. On aura dans tous les cas droits à une partie d'échecs de haut niveau entre deux des plus beaux cerveaux que la NBA ait connu.

