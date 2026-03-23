CQFR : Raynaud, Traoré, Gobert… les Français se montrent !

Les scores de la nuit en NBA

Trail Blazers @ Nuggets : 112-128

Nets @ Kings : 122-126

Wizards @ Knicks : 113-145

Timberwolves @ Celtics : 102-92

Raptors @ Suns : 98-120

- Nolan Traoré n'est pas passé loin d'être le héros des Nets la nuit dernière. Le jeune meneur tricolore a ramené par deux fois Brooklyn à une petite longueur de Sacramento dans les dernières secondes de ce duel entre cancres de la ligue. Mais il a malheureusement perdu le ballon sur une possession cruciale à 6 secondes du buzzer, alors que les Kings menaient de 3 points. Ce sont donc les Californiens qui l'emportent et les honneurs reviennent à Maxime Raynaud, encore auteur d'un match plein. En grande forme en ce moment, le pivot a compilé un nouveau double-double en postant 22 points et 10 rebonds. Il est bien parti pour terminer dans l'un des deux meilleurs cinq rookie cette saison. Malik Monk a planté 32 points pour Sacramento. Traoré en a tout de même mis 17 pour Brooklyn.

- Nouveau triple-double pour Nikola Jokic. Le 35eme de la saison pour le triple-MVP, auteur de 22 points, 14 rebonds et 14 passes décisives lors de la victoire des Nuggets contre les Trail Blazers (112-128). Il est désormais à 7 longueurs d'égaler le record de Russell Westbrook du plus grand nombre de triple-doubles sur un exercice (42). Il reste 10 matches à jouer pour Denver. Le match contre Portland a démarré très fort, avec beaucoup d'adresse des deux côtés. Les deux équipes ont marqué 82 points en cumulé dans le premier quart-temps (40-42) ! L'écart était encore serré à la pause (69-75) mais les Nuggets ont passé un 11-0 au retour des vestiaires avec justement des nouveaux paniers primés de Jokic et de Cam Johnson (19 pts). La plupart des cadres du Colorado ont contribué à ce succès. Jamal Murray a mis 22 points, Aaron Gordon 15 et Peyton Watson, absent depuis le 4 février en raison d'une blessure aux ischios, a fêté son retour en inscrivant 14 points. Titulaire à Portland, Sidy Cissoko a mis 7 points.

- Un soir de plus et un gros carton supplémentaire pris dans la tronche des jeunes Wizards. La franchise de Washington termine la saison en roue libre et elle s'est inclinée très lourdement contre les Knicks à New York (113-145) dimanche soir. Les joueurs de Mike Brown se sont fait plaisir contre la plus mauvaise défense NBA et tout le monde a participé à la fête, dont le Français Mohamed Diawara, auteur de 12 points. Bilal Coulibaly en a marqué 13 pour Washington. Plusieurs joueurs new-yorkais ont atteint ou passé la barre des 10 points. Notamment 11 en seulement 5 minutes pour Tyler Kolek, qui n'a rien raté (4 sur 4). Il avait eu un échauffement de taille puisque le meneur des Knicks avait joué le jour même en G-League, où il a planté 42 points avat de rejoindre l'effectif NBA dans la foulée.

- Très belle victoire des Timberwolves sur le parquet des Celtics (102-92). Sans Anthony Edwards, les joueurs de Chris Finch se sont appuyés sur leur défense en limitant leurs adversaires à 36% de réussite aux tirs tout en contrôlant le rebond. Qui dit défense dit Rudy Gobert, auteur de 14 prises en plus de ses 4 blocks et de ses 9 points. Minnesota a notamment renversé la partie dans le dernier quart-temps en étouffant complètement une formation de Boston très maladroite, à l'image du 9 sur 26 aux tirs de Jaylen Brown. Bones Hyland a inscrit 23 points et Jaden McDaniels en a ajouté 19.

- Après 5 défaites de suite, les Suns se sont bien repris en battant les Raptors (98-120). Devin Booker et Jalen Green ont inscrit respectivement 25 et 20 points.