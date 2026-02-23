Les résultats de la nuit en NBA

Cavs @ Thunder : 113-121

Nets @ Hawks : 104-115

Raptors @ Bucks : 122-94

Nuggets @ Warriors : 117-128

Mavs @ Pacers : 134-130

Hornets @ Wizards : 129-112

Celtics @ Lakers : 111-89

Sixers @ Wolves : 135-108

Knicks @ Bulls : 105-99

Blazers @ Suns : 92-77

Magic @ Clippers : 111-109

- Les Cavs étaient bouillants ces derniers temps et restaient sur 7 victoires de suite. Il a fallu un match programmé un peu tôt et des champions en titre diminués mais intraitables à 3 points (21/41) du côté d'OKC pour mettre un terme à cette série. Malgré les absences de SGA, Jalen Williams, Alex Caruso et Ajay Mitchell, le Thunder a réussi un joli coup (121-113). Isaiah Joe (22 pts), Cason Wallace (20 pts) et Chet Holmgren (17 pts, 15 rbds, 3 bks) se sont répartis la tâche. OKC a tenu bon malgré le comeback de Cleveland en deuxième mi-temps. Avec les Spurs qui carburent comme jamais, reprendre trois longueurs d'avance au classement n'est pas une mauvaise idée.

- Denver, par contre, est trop irrégulier pour combler le retard sur les Spurs. Les Nuggets sont à 8 longueurs de San Antonio après leur défaite à Golden State (128-117), eux qui sortaient pourtant d'une victoire écrasante face à Portland (+54). Tout s'est joué dans le 4e quart-temps et même dans les 5 dernières minutes, avec Brandin Podziemski en joueur clutch, en l'absence de Stephen Curry, Draymond Green et Kristaps Porzingis. L'arrière des Warriors a inscrit 12 de ses 18 points sur cette période et a ajoué 15 rebonds et 9 passes à sa partition. Le triple-double de Nikola Jokic (25 pts, 20 rbds, 12 asts) et les 21 points de Jamal Murray n'ont pas suffi. En face, ce bon vieux Al Horford a claqué 6 paniers à 3 points pour finir avec 22 points et 7 passes.

- Les Celtics ont réussi le joli coup du dimanche en allant dominer leurs rivaux historiques des Lakers (111-89) à la Crypto.com Arena. Boston a éteint L.A. en défense - même si on peut dire que L.A. a contribué à s'éteindre tout seul aussi - tout en s'appuyant sur un tandem fort. Jaylen Brown (32 pts, 8 rbds, 7 asts), dont LeBron James (20 pts) a vanté les mérites pour le titre de MVP, et Payton Pritchard (30 pts, 8 asts) ont fait très mal et permis aux joueurs de Joe Mazzulla de remporter un troisième succès de suite et de rester invaincus cette saison contre les Lakers. Ils ont tous les deux marqué 19 points en deuxième mi-temps et Pritchard a poussé Redick à vide son banc à 3:24 de la fin après un panier en signe de capitulation. Le public a copieusement hué... Luka Doncic a inscrit 25 points sans pour autant rayonner sur ce match, où les Lakers ont sorti leur deuxième pire prestation offensive de la saison. .

- Minnesota a le don de perdre des matches surprenants. Alors qu'ils restaient sur trois victoires de suite et que leur adversaire du soir, Philadelphie, jouait sans Joel Embiid et sortait de quatre défaites consécutives, la dernière en date à New Orleans, les Wolves sont passés à côté et ont perdu lourdement (135-108). Le principal responsable se nomme Tyrese Maxey (39 pts, 8 asts), totalement insaisissable, aidé par son partenaire du backcourt VJ Edgecombe (24 pts, 6 paniers primés). Sans Rudy Gobert, encore suspendu, les Wolves ont lancé Joan Beringer dans le cinq. Le rookie français a joué 17 minutes pour 7 points et 3 rebonds. Il manquait aussi Naz Reid, touché à l'épaule.

- Le Magic et les Clippers se sont livrés une belle bataille dans le match le plus tardif de la nuit. Cette fois, Orlando a tenu bon (111-109) dans une fin de match très serrée. Desmond Bane (36 pts à 13/19) a été décisif dans son duel à distance avec Kawhi Leonard (37 pts), de retour après son souci à la cheville contre les Lakers. Paolo Banchero a lui aussi été déterminant avec un dunk en contre-attaque à 40 secondes de la fin. Bennedict Mathurin (21 pts) a eu une munition lointaine pour arracher la victoire, mais n'a pas fait mouche. Nicolas Batum (0 pts, 3 rbds, 2 asts) a joué 13 minutes en sortie de banc.

- Zaccharie Risacher (7 pts) a débuté sur le banc pour la deuxième fois de sa carrière en NBA lors de la victoire des Hawks à domicile (115-104) contre Brooklyn. Quin Snyder a décidé de titulariser CJ McCollum (16 pts), ce qui n'a pas empêché Atlanta de se faire peur contre l'une des équipes les plus faibles de la ligue. Menés de 11 points par les Nets dans le 4e QT, les Hawks ont renversé la situation non sans mal. Jalen Johnson (26 pts, 12 rbds) et Jock Landale (17 pts en 16 min en sortie de banc) ont été précieux. Du côté de Brooklyn, Nolan Traoré était dans le cinq et a compilé 11 points et 5 passes en 35 minutes, avec le seul +/- positif parmi les titulaires.

- Les Bucks, qui restaient sur trois victoires de suite, ont mordu la poussière à domicile (122-94) contre Toronto. Après un bon premier QT, Milwaukee a baissé pavillon contre des Raptors saignants emmenés par Immanuel Quickley (32 pts), Brandon Ingram (22 pts) et le cousin géorgien Mamu (19 pts), toujours précieux. Ousmane Dieng n'a joué que 15 minutes en sortie de banc et n'a pas marqué (0/4).

- Bilal Coulibaly avait lui commencé fort contre Charlotte, avec 15 points dans le 1er quart-temps, mais il s'est arrêté à 17 lors de la défaite des Wizards contre Charlotte (129-112). Washington a pris de plein fouet les 10 paniers à 3 points et les 37 pts de LaMelo Ball, aidé par l'inévitable Kon Knueppel (28 pts), qui se rapproche un peu plus de la saison rookie la plus prolifique à 3 points. Il n'est plus qu'à 9 paniers primés des 198 de Keegan Murray... avec 24 matches à jouer. Tidjane Salaün a joué 21 minutes en sortie de banc pour 9 points, 2 rebonds, 1 passe et 1 interception à 3/3.

- Guerschon Yabusele a fini en double-double (11 pts, 13 rbds) malgré la 9e défaite (105-99) défaite de suite des Bulls. C'est New York, sans briller mais en faisant le job, qui est venu s'imposer au United Center. Karl-Anthony Towns est l'homme du match avec 28 points et 11 rebonds.

- Après 10 défaites de suite, Dallas a retrouvé le goût de la victoire en battant non sans mal Indiana (134-130). Toujours privés de Cooper Flagg, les Mavs s'en sont remis à Khris Middleton (25 pts) et PJ Washington (23 pts) pour survivre aux 30 points de Pascal Siakam, qui faisait son retour après 3 matches d'absence. Indiana jouait sans Nesmith, Zubac et McConnell, mais ont aussi appris que Tyrese Haliburton ne pouvait pas rester auprès de l'équipe pour plusieurs semaines puisqu'il souffre d'un zona.

- Au lendemain du game winner de Jalen Green et après avoir appris la fracture à la main de Dillon Brooks, les Suns, à nouveau privés de Devin Booker ont logiquement perdu face à Portland (92-77). Les Blazers ont pourtant perdu Deni Avdija après une petite minute de jeu. L'Israélien continue de souffrir du dos. Sans lui, Jerami Grant et Donovan Clingan ont tous les deux marqué 23 points. Sidy Cissoko a joué un quart d'heure en sortie de banc et a marqué 2 points.