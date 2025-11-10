Les résultats de la nuit en NBA

Rockets @ Bucks : 122-115

Nets @ Knicks : 98-134

Celtics @ Magic : 111-107

Thunder @ Grizzlies : 114-100

Pistons @ Sixers : 111-108

Pacers @ Warriors : 83-114

Wolves @ Kings : 144-117

- Les Pistons sont la belle histoire de ce début de saison à l'Est. Dans la continuité de leur prometteuse et inattendue saison 2024-2025, les joueurs de JB Bickerstaff cartonnent et sont en tête de la Conf' après 10 matches. Detroit est à 8-2 après sa victoire à Philadelphie (111-108), où les Sixers leur ont livré une belle bataille. Il a fallu que Cade Cunningham (26 pts, 11 asts) inscrive deux paniers importants dans le money time, notamment le dernier à 16 secondes de la fin sur un fadeaway pour donner 3 points d'avance aux siens, pour que les Pistons l'emportent.

Le duo que Cunningham forme avec Jalen Duren (21 pts, 16 rbds) est en train de porter Motown vers les sommets. En face, en l'absence de Joel Embiid, dispensé de back to back, Tyrese Maxey (33 pts) a fait de son mieux et a manqué le panier de l'égalisation au buzzer. C'est la 6e victoire de suite pour les Pistons.

Cade Cunningham drives to the paint and makes the clutch fadeaway jumper to put the Pistons up by 3, with 16.9 seconds remaining in regulation (with many replays). Pistons and 76ers commentaries pic.twitter.com/yHpbWJ2lXB — r/nba_highlights (@rNBAHighlights) November 10, 2025

- Le Thunder a mis une mi-temps à se mettre en route du côté de Memphis. Mené de 19 points, OKC a réagi brutalement après le repos pour prendre le contrôle, puis résister aux tentatives des Grizzlies. Shai Gilgeous-Alexander a marqué 35 points, dont 9 en rafale dans le 4e quart-temps pour mettre l'adversaire hors d'état de nuire. Chet Holmgren et Ajay Mitchell ont tous les deux inscrit 21 points pour l'épauler. Les choses ne s'arrangent pas pour Ja Morant, qui a shooté à 3/18, pendant que Jaren Jackson Jr (18 pts) et le rookie Cedric Coward (13 pts, 10 rbds) faisaient au mieux. C'est la 14e victoire de suite du Thunder contre les Grizzlies...

- Les Bucks ont craqué dans le money time contre Houston, alors qu'ils semblaient en bonne position pour remporter le match programmé le plus tôt de la soirée. A +11 à la pause, Milwaukee et Giannis Antetokounmpo (37 pts) ont commencé à baisser de pied et c'est un panier de Kevin Durant (31 pts, 7 asts à 11/15) à 1:42 de la fin qui a cassé l'égalité et permis aux Rockets de virer en tête. Les Texans ont surfé sur un 22-7 sur les dernières 4 minutes 30. Reed Sheppard (16 pts) a été précieux des deux côtés du terrain.

Kevin Durant 31 PTS, 3 REBS, 7 ASTS, 11/15 FG (73%) on 82% TS vs Bucks https://t.co/uYFvpzECMb pic.twitter.com/YTuDQtWx1o — NBA Performances (@NBARewinds) November 10, 2025

- Les Celtics se sont offert une victoire à Orlando cette nuit (111-107) grâce à un meilleur finish que les Floridiens. Les paniers primés inscrits par Derrick White et Jordan Walsh dans la dernière minute de jeu ont permis à Boston de venir à bout du Magic et de Paolo Banchero, gêné par les fautes, mais auteur de 14 de ses 28 points du jour dans le 4e quart-temps. Anfernee Simmons avait fait le gros du boulot pour les C's en première mi-temps avec 25 points au compteur.

- Les Knicks sont invaincus à domicile et ils n'allaient certainement pas concéder leur première défaite au Garden dans le derby contre Brooklyn. Les joueurs de Mike Brown ont roulé fort logiquement sur ceux de Jordi Fernandez (134-98) avec 28 points pour Karl-Anthony Towns. Guerschon Yabusele, toujours en mal d'adresse, a joué 10 minutes pour 5 points à 1/6. Pacôme Dadiet (6 minutes) et Mohamed Diawara (5 pts en 5 mn), qui ont tous les deux brillé en G-League ces derniers jours, ont eu droit de goûter au terrain dans ce blowout.

- Sans Stephen Curry, les Warriors se sont promenés à domicile contre des Pacers décimés, qui ont dû jouer sans Pascal Siakam, ni Aaron Nesmith, venus s'ajouter à l'infirmerie. Jimmy Butler s'est fait plaisir avec 21 points, 9 rebonds et 7 passes, pour enfoncer un peu plus une équipe d'Indiana franchement pas vernie et qui va sauf surprise tanker gentiment en attendant le retour de Tyrese Haliburton.

- Enfin, Minnesota n'a pas eu le moindre mal du monde à venir s'imposer (144-117) à Sacramento. Anthony Edwards (26 pts), Jaden McDaniels (21 pts), Julius Randle (19 pts) et Rudy Gobert, auteur d'un double-double des familles (19 pts, 12 rbds) et d'une block party (5 contres), ont contribué à ce succès qui fait glisser un peu plus les Kings, battus pour la 3e fois en 4 matches malgré le retour de Domantas Sabonis. Maxime Raynayd a inscrit 5 points en 5 minutes en sortie de banc après sa belle copie rendue en G-League.