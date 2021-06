Le résultat de la nuit en NBA

Brooklyn Nets @ Milwaukee Bucks : 89-104

Brooklyn 3-3 Milwaukee

- Les Bucks ont toujours mené au score dans ce match qui devait leur servir à montrer que le précédent, celui du match culte de Kevin Durant, ne les avait pas abattus psychologiquement. La réponse est simple : Milwaukee croit toujours en ses chances et disputera un game 7 au Barclays Center. On ne va pas bouder notre plaisir tant il n'y a rien de plus prenant et excitant qu'un game 7 dans des playoffs NBA.

- Si Milwaukee a éprouvé aussi peu de difficultés à rembarrer les Nets dans leurs efforts de plier la série dans le Wisconsin, c'est grâce au réveil ou plutôt à l'explosion d'un homme : Khris Middleton. L'acolyte de Giannis Antetokounmpo s'est souvenu qu'il était un All-Star aà part entière et a tout bonnement réalisé le meilleur match de sa carrière en playoffs.

Le Greek Freak a beau avoir compilé 30 points et 17 rebonds, c'est la copie de Middleton qui a marqué les esprits : 38 points, 10 rebonds, 5 passes et 5 interceptions. Une prestation ultra complète durant laquelle l'ailier des Bucks a constamment répondu aux tentatives de comeback des Nets, notamment par Kevin Durant (30 pts).

Giannis (30 PTS, 17 REB) & Middleton (38 PTS, 10 REB) carry the Bucks to even the series 🔥 Milwaukee forces a Game 7 pic.twitter.com/2GIJeTsCAU — NBA TV (@NBATV) June 18, 2021

- Les Bucks n'ont même pas eu à faire un festival à 3 points (7/33) et ont au contraire pilonné ce qui est apparu comme le point faible de Brooklyn : la raquette. Le jeu en transition des hommes de Mike Budenholzer a fait d'énormes dégâts et explique aussi l'écart au tableau d'affichage. Milwaukee a marqué 26 points en contre-attaque contre 4 pour les Nets.

- La plus grosse action de la nuit est quand même pour Giannis Antetokounmpo. Le double MVP a fait péter les décibels à Milwaukee en claquant ce gros dunk sur la truffe de Jeff Green.

KHRIS MIDDLETON BEATS THE 🚨 TO REACH 27!@Bucks 78@BrooklynNets 67 End of 3Q in Game 6 on ESPN. #NBAPlayoffs pic.twitter.com/Qt0Bywmmi3 — NBA (@NBA) June 18, 2021

- James Harden a de nouveau serré les dents et joué 40 minutes. Là encore, on l'a senti gêné et il n'a pu produire "que" 16 points, 7 passes et 4 interceptions.

- Le banc des Bucks n'a quasiment rien apporté au scoring (4 pts) et les titulaires ont fait l'essentiel du job. S'ils sont dans la même forme lors du game 7, la tâche sera rude pour Brooklyn.

Rick Carlisle quitte Dallas, la révolution continue chez les Mavs !