Rick Carlisle quitte Dallas, la révolution continue chez les Mavs !

On ne pensait pas que la valse des coaches entamée ces derniers jours toucherait l'un des historiques de la NBA. Rick Carlisle n'est plus le head coach des Dallas Mavericks, 13 ans le début d'une aventure marquée par un titre de champion en 2011.

Carlisle, auquel il restait deux ans de contrat, a informé Mark Cuban de sa décision jeudi, au sortir de plusieurs jours de discussions qui l'ont convaincu que son temps était venu. Cette nouvelle intervient dans un contexte de remue-ménage à Dallas. Cette semaine, déjà, Donnie Nelson, le General Manager de longue date, avait fait ses valises.

Un peu plus tôt, un article de The Athletic avait évoqué une hiérarchie un peu branlante au sein du front office des Mavs, avec notamment le rôle obscur joué par l'ancien parieur professionnel Haralabos Voulgaris, pas très apprécié par Luka Doncic.

Si Doncic s'est déclaré attristé par le départ de Donnie Nelson, celui de Rick Carlisle intervient à un moment où sa relation avec la star slovène n'était plus idyllique selon ESPN. Rick Carlisle semble en tout cas déterminé à l'idée de continuer à coacher, possiblement dans l'une des 6 autres franchises qui ont remercié leur coach ces dernières semaines : Boston (où il a joué et été champion), Indiana, Orlando, New Orleans, Portland et Washington.

"En plus d'être un coach de basket fabuleux, Rick Carlisle a aussi été un ami et un confident. Il nous a aidé à ramener le trophée à Dallas et je chérirai ces souvenirs pour tojours. Merci à Rick pour tout ce qu'il a donné à cette franchise", a déclaré Mark Cuban dans un communiqué.

