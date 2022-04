CQFR : Chris Paul est le maître du temps, Tatum tue Brooklyn au buzzer

Les résultats de la nuit en NBA

Hawks @ Heat : 91-115 (0-1)

Nets @ Celtics : 114-115 (0-1)

Bulls @ Bucks : 86-93 (0-1)

Pelicans @ Suns : 99-110 (0-1)

Comment Jayson Tatum et les Celtics ont planté les Nets au buzzer

- Chris Paul est toujours le roi du 4e quart-temps et il l'a rappelé avec une masterclass réalisée contre les Pelicans. Alors que NOLA s'était vaillamment battu pour revenir à hauteur de la meilleure équipe NBA de la saison, "CP3" a mis ce game 1 dans sa poche. Le meneur de Phoenix a inscrit 19 de ses 30 points du jour dans le dernier quart-temps en pilonnant New Orleans de shoots à mi-distance avec classe et sang froid.

CP3 went FULL POINT GOD in Q4 dropping 19 points to secure the Game 1 victory for the @Suns! #RallyTheValley@CP3: 30 PTS, 7 REB, 10 AST, 3 STL, 1 BLK, 4 3PM GAME 2: PELICANS/SUNS

Tues. 10pm/et on TNT pic.twitter.com/rsM5JEFK2G — NBA (@NBA) April 18, 2022

Paul a ajouté 10 passes et 7 rebonds à cette première sortie réussie qui aura tout de même servi de petit avertissement pour Phoenix. On notera que NOLA ne compte pas perdre la bataille du rebond dans cette série, en tout cas pas Jonas Valanciunas, qui a fini avec 18 points et 25 rebonds pour épauler CJ McCollum 25 pts, 8 rbds, 6 pds) dans une soirée où Brandon Ingram a été discret (6/17).

- Duncan Robinson a passé une grande partie de la saison à tenter de retrouver son tir. Celui-ci est revenu de manière spectaculaire dans le game 1 contre Atlanta. Pendant que Trae Young (1/12 !) et les Hawks étaient à la masse, le shooteur de Miami a claqué 27 points à 8/9 à 3 points dans ce qui s'est transformé en promenade.

Défensivement, le Heat était trop au point pour une équipe d'Atlanta qui n'a pas encore semblé capable de reprendre son souffle après le play-in tournament.

Duncan Robinson was on FIRE today 🔥 ✅ 27 points

✅ 8/9 3PT (over 2.5 3PM)

✅ Heat (-7) pic.twitter.com/wU0LJ1sGDg — NBABet (@nbabet) April 17, 2022

- Dans un parcours de champion, il faut être capable de gagner les matches les moins sexy. Milwaukee n'a pas affiché son meilleur visage lors du game 1 contre les Bulls. Mais au moins, les Bucks ont pu s'appuyer sur le force défensive pour éviter une défait embarrassante d'entrée. Giannis Antetokounmpo (27 pts, 16 rbds) et les siens ont dilapidé une avance de 16 points avant de se reprendre et de valider le gain de ce game 1.

A 29 secondes de la fin, Zach LaVine aurait pu remettre les deux équipes à égalité à 3 points, mais l'arrière All-Star a manqué le coche et Milwaukee est parvenu à plier l'affaire derrière. Nikola Vucevic finit lui le match avec 24 points et 17 rebonds, pour compenser la soirée compliquée de DeMar DeRozan (18 pts à 6/25).

- La série entre Boston et Brooklyn va être une bagarre, on l'a bien compris dès le game 1. Jayson Tatum (31 pts) a arraché la victoire au buzzer pour les Celtics sur un spin move parfait, gâchant la soirée de revanche de Kyrie Irving sur les fans du TD Garden.

Revenus à hauteur de Boston dans le money time grâce à un Kyrie phénoménal (39 pts) pour compenser la soirée difficile de Kevin Durant (9/24), les Nets ont vu Tatum les planter sur une très belle séquence qui les a privés d'un petit exploit d'entrée.

JAYSON TATUM MAKES THE GAME WINNER CELTICS WIN!🤯 pic.twitter.com/3ZfDkiIbRT — Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) April 17, 2022

Comme le raconte Antoine ce matin, le match dans le match entre Kyrie Irving et les fans valait le détour...